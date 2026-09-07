Осіння подорож без великих витрат: топ 13 доступних міст із бюджетом до 100 євро на день

Осіння подорож може обійтися дешевше, ніж здається. У деяких популярних містах витрати на проживання, харчування, транспорт і туристичні локації можна вкласти приблизно у 100 євро на день.

Британський туроператор Thomas Cook проаналізував витрати туристів у 51 містах. У розрахунок денного бюджету взяли ніч у тризірковому готелі (половина вартості двомісного номера), недорогі обід і вечерю, напої, денний проїзний та квиток до однієї платної пам'ятки. Авіаквитки та особисті витрати не враховували.

Тирана, Албанія

Денний бюджет: близько 59 євро.

Це найдешевший напрямок рейтингу, де ніч у готелі обійдеться приблизно у 32 євро на людину. Середня вартість відвідування платної пам'ятки тут становить лише близько 4 євро. Додатково зекономити допоможуть безкоштовні прогулянки площею Скандербега, Новим базаром, районом Блоку та великим парком біля озера.

Бухарест, Румунія

Денний бюджет: близько 66 євро.

Місто приваблює туристів надзвичайно дешевим громадським транспортом, адже денний проїзний коштує близько 1,50 євро. Якщо не витрачати кошти на дорогі платні атракції, бюджет подорожі залишиться мінімальним. Для економії варто зосередитися на безкоштовних прогулянках Старим містом, проспектом Перемоги та численними міськими парками.

Анталія, Туреччина

Денний бюджет: близько 78 євро.

Це ідеальний варіант для тих, хто хоче поєднати осінні екскурсії з відпочинком біля моря. Бюджет не постраждає, якщо віддати перевагу безкоштовним історичним локаціям. Туристи можуть вільно гуляти районом Калеїчі, оглядати ворота Адріана, Стару гавань та відпочивати у парку Карааліоглу.

Варшава, Польща

Денний бюджет: близько 78 євро.

Польська столиця залишається одним із найдоступніших варіантів для короткої мандрівки Центральною Європою. Тут можна легко скласти насичений маршрут, який не вимагатиме витрат на вхідні квитки. Достатньо прогулятися Старим містом, Королівським трактом, набережною Вісли та мальовничим парком Лазенки.

Стамбул, Туреччина

Проживання: близько 28 євро за ніч.

У цьому місті зафіксовано найдешевше житло серед усіх досліджуваних напрямків. Проте варто враховувати, що квитки до головних платних пам'яток тут коштують досить дорого. Для збереження бюджету краще насолоджуватися атмосферою на Гранд-базарі, біля величних мечетей та під час прогулянок вздовж Босфору.

Мугла, Туреччина

Денний бюджет: близько 87 євро.

Це турецьке місто стало лідером рейтингу за рівнем доступності харчування. Туристи можуть суттєво зекономити на їжі, куштуючи місцеві страви в недорогих закладах. Вільний час варто присвятити огляду історичних кварталів та колоритних традиційних базарів.

Краків, Польща

Денний бюджет: близько 87 євро.

Колишня польська столиця пропонує мандрівникам безліч цікавих безкоштовних локацій. Більшість головних архітектурних пам'яток можна оглянути ззовні без жодних витрат. До обов'язкового економного маршруту варто включити Ринкову площу, історичний район Казімєж та територію навколо Вавельського замку.

Вільнюс, Литва

Денний бюджет: близько 90 євро.

Литовська столиця має компактний історичний центр, який дуже зручно та безкоштовно досліджувати пішки. Місто пропонує багато відкритих просторів, що не потребують купівлі квитків. Серед найпопулярніших безкоштовних місць виділяють богемний район Ужупіс, Кафедральну площу та пагорб Трьох хрестів.

Франкфурт, Німеччина

Денний бюджет: близько 90 євро.

Це німецьке місто цілком може бути бюджетним напрямком для осінньої подорожі. Головне правило економії тут – ретельно планувати дати своєї поїздки. Варто уникати періодів проведення великих міжнародних виставок і конференцій, коли ціни на житло різко зростають.

Ліон, Франція

Денний бюджет: близько 91 євро.

Французьке місто приємно дивує помірними цінами порівняно з іншими популярними напрямками країни. Значну частину бюджету можна зберегти завдяки великій кількості відкритих пам'яток. Безкоштовні прогулянки Старим містом, площею Белькур та величезним парком Тет-д'Ор роблять Ліон дуже доступним.

Таллінн, Естонія

Денний бюджет: близько 93 євро.

Добре збережений середньовічний центр міста ідеально підходить для тривалих піших прогулянок. Туристи можуть відчути атмосферу старовини, не витрачаючи гроші на музеї. Абсолютно безкоштовно можна побачити Ратушну площу, прогулятися вузькими вуличками та насолодитися краєвидами з оглядових майданчиків Тоомпеа.

Іракліон, Греція

Денний бюджет: близько 99 євро.

Столиця острова Крит дозволяє організувати відносно недорогий відпочинок, якщо правильно спланувати маршрут. Значно зекономити вийде, якщо уникати дорогих поїздок до віддалених археологічних пам'яток. Натомість варто обмежитися безкоштовними прогулянками Старою гаванню та величними венеційськими укріпленнями.

Порту, Португалія

Денний бюджет: близько 100 євро.

Це португальське місто демонструє дуже хороші показники за доступністю місцевої їжі та напоїв. Більшість знакових місць тут можна побачити просто гуляючи вулицями.

Thomas Cook наголошує, що це лише орієнтир на основі середніх цін. Вартість готелів залежить від конкретних дат, а витрати на дорогу до міста у підрахунок не входять.