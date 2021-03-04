Шмигаль анонсував будівництво нових гірськолижних трас

В Україні планують віддати громадам території лісових масивів для будівництва гірськолижного курорту "Боржава" в Карпатах.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, присвяченій року роботи нинішнього уряду.

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За словами прем'єра, земля буде передаватися не для комерційного використання, а лише для організації гірськолижних спусків.

Йдеться про можливість передачі в межах населених пунктів Свидівця, Боржави значних масивів з державної власності у власність місцевих громад, щоб вони могли керувати цим без пошкодження лісових масивів, але створити гірськолижні траси та прокласти гірськолижні витяги,

– заявив Шмигаль.

Він додав, що будівництво буде відбуватися у законний прозорий спосіб, з усіма необхідними аукціонами.

У липні минулого року в Офісі Президента України відбулася нарада, на якій обговорювався проєкт створення в Україні високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластера "Боржава". Австрійські інвестори проявляють зацікавленість у втіленні саме цього проєкту.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у лютому в рамках форуму "Україна 30. Інфраструктура" заявив про будівництво у 2021 році двох гірськолижних курортів в Карпатах – курорту "Боржава" і бази відпочинку в Славському.