Бразилія стрімко набирає популярності серед туристів: у чому причина

Бразилія зміцнює свої позиції на світовій туристичній карті, стаючи одним із найпопулярніших напрямків Південної Америки. У 2025 році країна прийняла понад 9 мільйонів іноземних гостей, перевершивши показники часів Олімпійських ігор та Чемпіонату світу з футболу.

На зростання інтересу до Бразилії впливають одразу кілька чинників – нові авіарейси, активність у соцмережах і вигідний курс валюти, пише Travel Off Path.

У результаті країна дедалі впевненіше закріплюється серед найпомітніших туристичних напрямків регіону. І це вже помітно не лише за кількістю мандрівників, а й за їхніми витратами на місці.

Чому Бразилія стала туристичним хітом?

Інтерес до Бразилії не обмежується красивими фото в соцмережах. У 2025 році країна вперше прийняла понад 9 мільйонів іноземних гостей, що приблизно на 40% більше, ніж роком раніше. Такий стрибок показує, що йдеться не про короткий тренд, а про стале зростання попиту.

За перший квартал 2026 року міжнародні туристи витратили в Бразилії рекордні 3,2 мільярда доларів. Це теж підкреслює, що країна впевнено нарощує вагу на туристичній мапі Південної Америки. Ба більше, за відвідуваністю вона вже перевершує показники часів ЧС-2014 та Олімпіади-2016.

Які локації в Бразилії радять відвідати?

Найпопулярнішим напрямком і далі залишається Ріо-де-Жанейро. Тут туристи поєднують пляжний відпочинок із міською енергією, прогулянками зеленими схилами та вечорами на березі океану. Копакабана й Іпанема, як і раніше, залишаються головними символами бразильської відпустки.

Не менш яскравою альтернативою є Баїя. Столиця Салвадор приваблює колоніальною архітектурою, музикою та афро-бразильською культурою, а острів Бойпеба дарує зовсім інший ритм – без авто, із мангровими заростями, пляжами та спокійною атмосферою.

Тим, хто шукає природу, варто звернути увагу на водоспади Ігуасу. Їхній каскад налічує 275 окремих водоспадів, а оглядові майданчики з бразильського боку дають змогу оцінити масштаб цього місця повною мірою.

До слова! Бразилія приваблює не лише відомими курортами, а й тим, що легко поєднує пляжі, міста, джунглі та історичні квартали в одній подорожі.

Перед подорожжю туристам варто запам'ятати кілька правил:

краще користуватися надійною сумкою;

пильно стежити за особистими речами;

увечері обирати таксі через мобільні застосунки;

взяти із собою сонцезахисний крем, бо на курортах він часто дорожчий.

Такі прості правила допомагають почуватися спокійніше під час подорожі й не псувати відпочинок дрібними неприємностями.