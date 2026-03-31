У Львові відкривають Ботанічний сад: скільки коштує вхід цього року

Уже невдовзі розпочнеться квітень, і все довкола зацвіте ніжним цвітом. Помилуватися цим цвітінням у Львові можна буде у Ботанічному саду ЛНУ імені Івана Франка, який відкриє свої двері для відвідувачів вже у середу, 1 квітня.

Ботанічний сад – це одна з тих локацій, яку обов'язково треба відвідати навесні. Про те, що він нарешті стане знову відкритим для відвідувачів, повідомили на сторінці Ботанічного саду.

Ботанічний сад відкриває свої двері: що відомо?

Сад працюватиме з 10:00 по 18:00 у вівторок, середу, четвер та неділю. Оранжереї відкриють пізніше – з 1 травня. Вхідний квиток на територію коштує 120 гривень, пільговий (для учнів і студентів) – 90 гривень. Додатково можна замовити екскурсію за 800 гривень (за номером телефону – +380 97 11 28 171). Також у Ботанічному саду можна організувати фотосесію – доступ на територію обійдеться у 1700 гривень за годину.

Безкоштовно сад можуть відвідати військові, діти дошкільного віку, діти-сироти, люди з інвалідністю І і ІІ груп та учасники бойових дій. Однак з собою потрібно мати посвідчення, яке підтверджує статус.

Атмосфера у Ботанічному саду у Львові: відео

Що треба знати про Львівський ботанічний сад?

Як пише Lviv Travel, Ботанічний сад Львівського національного університету імені Івана Франка є одним з найстаріших садів в Україні та Східній Європі. Його ще у 18 столітті заклав колишній белзький воєвода Ігнатій Цетнер. Він збудував резиденцію, а поруч – парк з екзотичними рослинами. Цетнер обожнював садівництво, тому сам вирощував квіти і дерева і доглядав за ними. Згодом його парк прозвали "Центнерівка".

Після смерті воєводи парк почав занепадати. Університет викупив цю ділянку у 1911 році й почав збільшувати його колекцію. Так Ботанічний сад поступово набував того вигляду, який має зараз. До речі, саме тут росте найстаріше дерево Львова – йому понад 300 років, а ще є одна з найбільших колекцій рододендронів – славнозвісної "червоної рути".

Коли у Львові розцвітуть дерева і квіти?

Раніше ми розповідали, коли саме і де у Львові розцвітають сакури, магнолії, азалії та інші квіти й дерева. Вже у квітні у місті можна буде побачити сакури і магнолії, а у травні – тюльпани біля Оперного театру, азалії та гліцинії у закладі Babo Gardens та рожеві глоди на площах Коліївщини та площі Ангелів, що перед Гарнізонним храмом.