Не Угорщина: ця країна в Європі стрімко набирає популярності

Європа у туристів асоціюється з популярними містами, знаменитими пам’ятками архітектури чи курортними пляжами влітку. Втім, є один цікавий напрямок, який здатен вразити природою й культурою, не вимагаючи великих витрат на подорож.

Останнім часом до списку країн, які варто побачити мандрівникам, які вже були у всіх популярних точках Європи, додають балканський напрямок – Боснію і Герцоговину, пише Travel off Path. Ця країна останніми роками стрімко набирає популярності.

Читайте також Туристи стоять прямо над безоднею: де розташована скеля у формі гігантської долоні

Чим особлива Боснія і Герцоговина?

Для більшості туристів Боснія і Герцоговина залишалася маловідомою. Зараз вона вже більше привертає увагу завдяки природі, культурному різноманіттю й доступним цінам.

Тут немає натовпів туристів, тому можна спокійно відкрити для себе нову країну. У деяких районах тут можна побачити православні храми, католицькі собори й османські мечеті.

У 2025 році країна прийняла майже 2 мільйони туристів, тож туризм офіційно перевищив допандемічний рівень. Боснія і Герцоговина вважається доволі спокійною країною для туристів, тому потік мандрівників зростає.

Найвідомішим містом країни залишається Сараєво – столиця, де переплелися османська спадщина, австро-угорська архітектура й традиційні балканські квартали.

Туристів тут приваблюють місцеві базари, історичні вулиці й доступні ціни. Боснія і Герцоговина не входить до ЄС та Шенгенської зони, тому тут ще не відбулося стрімкого зростання цін, як в інших популярних країнах регіону.

Країна вражає красивими локаціями: дивіться відео

Попри невелике середземноморське узбережжя, країна приваблює природою. Одним з найвідоміших місць є водоспади Кравіца, де влітку туристи купаються й відпочивають. Популярністю користується національний парк Уна з річками, водоспадами та лісовими маршрутами.

Вражаюча Боснія і Герцоговина: дивіться відео

Однією з головних перлин країни називають Мостар – старовинне місто з османською архітектурою, кам’яними будинками та знаменитим арковим мостом через річку Неретва.

Тут туристи люблять навідатися в традиційні кав’ярні, в яких подають боснійку каву у закладах з османськими елементами інтер’єру.

Що заважає Боснії і Герцоговині стати ще доступнішою?

Як пише Sarajevo Times, попри зростання туризму, країна все ще має проблеми з транспортною доступністю. Багато мандрівників змушені летіти до сусідніх країн, зокрема до хорватського Дубровника, а вже звідти добиратися автобусом до Боснії.

Найбільший міжнародний аеропорт розташований у Сараєво й обслуговує 39 напрямків у високий сезон. Є також аеропорт у Мостарі, але вибір рейсів там ще менший.

Експерти туристичної галузі вважають, що покращене авіасполучення можуть зробити країну ще популярнішою серед туристів.

Що ще варто прочитати туристам?

Замість моря цього літа можна поїхати в Італію, Швейцарію та Словенію, щоб побачити мальовничі локації з озерами. Йдеться про озеро Гарда, Блед та Інтерлакен.

Краків визнано найкращим місцем для відпочинку у Європі 2026 року за версією Global Traveler. Це все завдяки атмосфері старовинного міста та доступним цінам. Краків підходить для соло-мандрівок завдяки низькому рівню злочинності, зручності пересування пішки та добре розвиненій інфраструктурі для туристів.