Боровець – один із найпопулярніших гірськолижних курортів Болгарії: 10 пейзажних фото схилів

Останній місяць зими добігає до кінця, але ще не пізно вирушити покататися на лижах та сноуборді. У світі чимало відмінних гірськолижних курортів, одним із таких є Боровець у Болгарії.

Туристи обирають його через приголомшливі гірськолижні схили, які ідеально поєднується з чудовими краєвидами.

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Гірськолижний курорт Боровець: коротко

Це перший гірськолижний курорт Болгарії, який був заснований ще в 19 столітті, у 1896 році. Місцину було створено для відпочинку і полювання болгарських царів і знаті. Тепер же локація перетворилася на сучасний зимовий курорт.

Боровець розкинувся на північних схилах Рильських гір серед вікових соснових лісів, біля підніжжя гори Мусала, яка є найвищим піком на Балканах – 2 925 метрів. Сам курорт розташований на висоті 1 300 метрів над рівнем моря.

Сезон катання починається з початку грудня і закінчується у квітні. Температура в ці місяці сягає 6 градусів за Цельсієм.

Гірськолижний курорт Боровець поділений на три зони: Маркуджік, Ястребець та Ситняково-Мартинова Бараки.

Загальна протяжність трас курорту 50 кілометрів, а максимальний перепад висот – 1 209 метрів. Також в містечку є два лижних трампліни, які досягають 50 і 75 метрів. Крім того, Боровець є єдиним курортом в Болгарії, де пропонують заняття біговими лижами.

Який вигляд має курорт

#1



Один зі схилів Боровця / Фото Lazy Panda

#2



Гірськолижний курорт Боровець / Фото Lazy Panda

#3



Мальовнича природа Боровця / Фото Lazy Panda

#4



Нічне освітлення трас курорту / Фото Lazy Panda

#5



Ідеально вичищені траси, які готуються до прийому туристів вранці / Фото Lazy Panda

#6



На курорті Боровець для туристів представлено безліч послуг / Фото Lazy Panda

#7



Схили курорту / Фото Lazy Panda

#8



Засніжений Боровець / Фото Lazy Panda

#9



Мальовничі пейзажі старовинного курорту Болгарії – Боровця / Фото Lazy Panda

#10



Гірськолижні траси курорту / Фото Lazy Panda