"Бориспіль" оприлюднив список країн, які найчастіше обирали українці для подорожей у вересні

Куди найчастіше літали українці у вересні

За даними аеропорту "Бориспіль", у вересні 2021 року там обслужили 1 160 685 пасажирів, з них 753 544 – це пасажири регулярних рейсів, 407 141 – нерегулярних.

Водночас загальний туристичний потік за 9 місяців виріс на 72% в порівнянні з 2020 роком.