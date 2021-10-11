"Бориспіль" оприлюднив список країн, які найчастіше обирали українці для подорожей у вересні

11 жовтня 2021 , 18:50
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Джерело:

фейсбук Міжнародного аеропорту "Бориспіль"

Цьогоріч коронавірус не завадив українським туристам, які хотіли вирушити на відпочинок. До того ж багато держав були готові приймати гостей.

Та все ж є країни, які користуються популярністю найбільше серед українських туристів. Про це свідчать дані аеропорту "Бориспіль".

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Куди найчастіше літали українці у вересні

За даними аеропорту "Бориспіль", у вересні 2021 року там обслужили 1 160 685 пасажирів, з них 753 544 – це пасажири регулярних рейсів, 407 141 – нерегулярних.

Водночас загальний туристичний потік за 9 місяців виріс на 72% в порівнянні з 2020 роком.

Найбільш популярними міжнародними напрямками серед пасажирів КВР залишаються відкриті для українців Туреччина та Єгипет. До трійки найпопулярніших потрапила також Німеччина,
– йдеться у повідомленні.

Зауважується, що до цих країн літали 47% усіх пасажирів аеропорту "Бориспіль".

10 найпопулярніших напрямків

  1. Анталія;
  2. Шарм-ель-Шейх;
  3. Стамбул;
  4.  Хургада;
  5. Тель-Авів;
  6. Даламан;
  7. Бодрум;
  8. Амстердам;
  9. Тиват;
  10. Іракліон.

Якими країнами найбільше цікавляться українці

Міністерство закордонних справ України торік створило онлайн-мапу, де можна слідкувати за умовами перетину кордонів.

З моменту запуску нею скористалося вже 10 мільйонів разів. З цієї нагоди у МЗС назвали 10 найпопулярніших країн, умовами в'їзду до яких українці найбільше цікавляться.

Країни, які найчастіше переглядають на карті:

  1. Польща;
  2. Італія;
  3. Іспанія;
  4. Туреччина;
  5. Греція;
  6. Німеччина;
  7. Чехія;
  8. Франція;
  9. Португалія;
  10. Кіпр.
Зверніть увагу!  Детальніше про актуальний режим в'їзду та транзиту до конкретної країни – читайте на інтерактивній онлайн-мапі
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Автор: Марта Касіянчук