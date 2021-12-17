"Бориспіль" назвав 10 найпопулярніших країн серед українців у листопаді: перелік

Попри пандемію, для українських туристів цьогоріч відкрито чимало держав. Вони готові приймати наших громадян за певних вимог: сертифікат про вакцинацію, ПЛР-тести чи самоізоляція.

Втім, є ті напрямки, що користуються популярністю найбільше, зокрема у листопаді. Про це свідчать дані аеропорту "Бориспіль".

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Куди українські туристи летіли в листопаді

За даними аеропорту "Бориспіль", в листопаді 2021 року повітряні ворота обслужили 717 484 пасажирів. З них 501 186 – пасажири регулярних рейсів, 216 298 – нерегулярних.

Водночас в листопаді 2019 року аеропорт обслужив 1 137 300 пасажирів, це свідчить про те, що пасажиропотік відновився на 63%.

В трійці популярних міжнародних напрямків серед пасажирів КВР у листопаді: Єгипет та Туреччина, також до трійки лідерів потрапила Польща,

– йдеться у повідомленні.

Так, до цих країн подорожувало 42% від загальної кількості відправлених з аеропорту Бориспіль пасажирів.

До слова, у переліку з'явилися нові напрямки, які раніше не входили до популярних серед українців.

10 найпопулярніших напрямків

Шарм-ель-Шейх; Хургада; Стамбул; Дубай; Марса Алам; Тель-Авів; Амстердам; Барселона; Анталія; Франкфурт-на-Майні.

Водночас загальний туристичний потік аеродрому за 11 місяців 2021 року виріс на 61% напротивагу аналогічному періоду 2019-го. Сумарна кількість сягнула 8 725 534 пасажирів.

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Найпопулярніші аеропорти України в листопаді: рейтинг

Українські аеропорти в листопаді 2021 року обслужили 1 мільйон 278 тисяч осіб, пише avianews.com.

До 3 найпопулярніших увійшли Бориспіль, Львів та "Київ" (Жуляни) – сумарно 80% усього авіаційного трафіку України.

До списку провідних аеропортів також увійшли Одеса, Харків, Запоріжжя та Дніпро, які посіли місця з четвертого по сьоме.

Зазначається, що загальний пасажиропотік аеропортів України за 11 місяців 2021 року склав 14 мільйонів 906 тисяч осіб.