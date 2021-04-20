Бомбардувальник з 1945 року здійснив аварійну посадку на людний пляж Флориди: фото й відео

Торпедоносець-бомбардувальник здійснив аварійну посадку на воду на пляжі Коко-Біч у Флориді. Він епохи Другої світової війни.

Інцидент трапився 17 квітня. Єдиний двигун у літаку модифікації Grumman TBF Avenger відмовив під час проведення авіашоу.

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Численні очевидці зняли момент аварійної посадки. Пілот зумів на повільній швидкості сісти на воду і при цьому не зачепив людей, які купалися в морі.

У непередбаченій ситуації ніхто не постраждав. Єдиний пілот бомбардувальника вибрався з кабіни самостійно.



Пілот Grumman TBF Avenger / Фото: Facebook / Amber Ditmer



Бомбардувальник здійснив аварійну посадку на воду у Флориді / Фото: Facebook / Amber Ditmer

Що відомо про Grumman TBF Ave nger ?

Це американський палубний бомбардувальник-торпедоносець виробництва авіакомпанії Grumman, розроблений на початку 1940-х років. Перебував на озброєнні військово-морських сил США, Великої Британії, Канади, Нідерландів та інших країн за часів Другої світової війни. Літак прославився в Тихому океані в боях, що включали Мідуей та потоплення гігантських японських лінкорів Ямато та Мушасі.

Avenger 1945 року будівництва входить до флоридської компанії Valiant Art Command. У січні 2020 року на літаку провели серйозні відновлювальні роботи, щоб він знову зміг літати.

Відзначимо, раніше у полі біля Парижа 18 квітня розбився літак Robin DR400. Унаслідок авіакатастрофи 4 людей загинули.