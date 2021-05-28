Болгарія оновила умови в'їзду для українських туристів: що змінилося

Болгарія оновила вимоги до в'їзду для громадян України. Нововведення діятимуть з 1 червня до 31 липня 2021 року.

Тепер на кордоні туристи зобов'язані пред'явити один з трьох документів. Зокрема, тест на COVID-19, сертифікат вакцинації або довідка, яка підтверджує, що особі перехворіла.

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Згідно з рішенням Міністерства охорони здоров'я Республіки Болгарія, з 1 червня до 31 липня українцям дозволено в'їжджати за умови наявності одного з таких документів:

Сертифікат вакцинації

​Завершенням програми вакцинації вважається введення відповідної кількості доз вакцин проти COVID-19 та закінчення 14-денного періоду від дати введення останньої дози вакцини.

У документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з закордонним паспортом громадянина України, дата народження, дати вакцинації, торгове найменування та номер партії вакцини, назва виробника, країна, в якій видане реєстраційне посвідчення, та назва компетентного органу, який його видав.

Негативний ПЛР-тест на COVID-19

Він має бути зроблений за 72 години до перетину кордону. Також можна пред'явити негативний результат швидкого антигенного тесту, проведеного за 48 годин до в'їзду в країну.

У документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з закордонним паспортом громадянина України, відомості про лабораторію, дата проведення тестування, а також прописаний латиницею метод та негативний результат.

Позитивний ПЛР-тест на COVID-19

При в'їзді в Болгарію туристи мають пред'явити документ, що показує позитивний результат ПЛР-тестування або швидкого антигенного тесту для осіб, які перехворіли на COVID-19 у період від 15 до 180 днів від зазначеної в документі дати проведення дослідження.

У документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з закордонним паспортом громадянина України, відомості про лабораторію, дата проведення тестування, а також прописаний латиницею метод та позитивний результат.

Особам, які здійснюють транзит територією Болгарії та можуть гарантувати негайний виїзд, не є необхідним надання документів про щеплення, негативний ПЛР-тест або позитивний тест на антитіла, – підсумовується у повідомленні. Дітям до 5 років дозволено в'їжджати без надання цих документів.

За даними Worldometer , станом на 28 травня 2021 року у Болгарії виявлено 417 819 випадків зараження коронавірусом, з них 17 637 летальних.

Відзначимо, Європейський Союз готується відкрити кордони, які майже рік були під замком. Єврокомісія хоче відновити туристичний потік, який є вкрай важливим для багатьох держав-членів.