Блогер хотів зняти випуск у 8 містах острова про життя, відпочинок, імміграцію та культуру Кіпру.

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Андрій прилетів на острів, зробив тест на коронавірус і під час проходу паспортного контролю у нього знайшли штамп з Туреччини, звідки він повернувся 6 днів тому.

Виявляється Туреччина в сірій зоні і я можу прилетіти на Кіпр тільки після проведених 14 днів поза країнами з сірої зони. Про це правда 99% (людей – 24 канал) не знає, як і список цих країн з сірої зони,

– розповів мандрівник.

Відомо, що 11 травня Кіпр вийшов з локдауну та запровадив "COVID-паспорти безпеки". Окрім того, у країні змінили правила в'їзду та перебування для туристів.

Спеціальні правила розробили для людей, які прибувають з країн 4 епідеміологічних зон: зеленої, помаранчевої, червоної та сірої.

МОЗ Кіпру опублікувало нову категоризацію країн, рішення вступає в силу 20 травня.

Зелена зона

Австралія, Ізраїль, Нова Зеландія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Корея, Ісландія.

Оранжева зона

Ірландія, Мальта, Португалія, Фінляндія, Норвегія, Китай (включаючи Гонконг і Макао), Велика Британія, Таїланд.

Червона зона

Австрія, Бельгія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Польща, Румунія, Словенія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Естонія, Словаччина, Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино, Ліхтенштейн, Швейцарія, Вірменія, Бахрейн, Білорусь, Грузія, Єгипет, Йорданія, Катар, Ліван, ОАЕ, Росія, Руанда, Сербія, США, Україна.

Сіра зона

Всі інші держави світу.

Детальніше про вимоги для мандрівників з кожної зони – читайте за посиланням.