Новий зліт старого літака: як близнюки створили палестино-йорданську кав’ярню зі старого Boeing

Двоє братів з Близького сходу придбали свій перший літак понад 20 років тому. Особливо важко їм далось його транспортування. Зараз він готовий до нового злету – у форматі ресторану.

Брати-близнюки Ата та Хаміс аль-Сайрафі вперше придбали свій безмоторний літак у 1999 році за 100 тисяч доларів в Ізраїлі. Зараз їм по 60 років, і вони, здається, готові дати цьому двокрилому новий злет.

Актуально Найстаріші міста України, в яких відчувається дух історії

Як літак опинився в Палестині

Свою найбільшу покупку брати здійснили 22 роки тому – купили вже списаний старий безмоторний Boeing 707 в Ізраїлі. Потім їх довелося витратити 13 годин на те, щоб перевезти свій омріяний лайнер до Палестини. Аеропорту на палестинських територіях не було і немає досі, тому "приліт" літака аль-Сайрафі привернув велику увагу.

Всередині кабіни старого літака сидіння та старі склопакети демонтували. Брати перефарбували фюзеляж у білий колір, замінили підлогу на дерев’яний ламінат та планують незабаром встановити нові столи.

Близнюки хочуть почати з надання швидкого харчування та кальянів. Вони планують назвати свою їдальню на авіаційну тематику "рестораном і кав'ярнею палестино-йорданських авіакомпаній" Аль-Сайрафі Наблус".

Чому на реалізацію витратили 22 роки

Брати аль-Сайрафі сподівались запустити ресторан з літака у 2000 році.

Події на палестинських територіях у той час перешкоджали завершенню нашого проєкту, і ми думали відродити його два роки тому, але розповсюдження коронавірусу також завадило нам це зробити,

– сказав Хаміс.

Після заснування проєкту минула майже чверть століття, тож брати сподіваються, що він нарешті розпочнеться. Хаміс також додав, що наявність літака на палестинських територіях – це доволі дивно, тому це матиме успіх.

Як брати реалізовували мрію: відео