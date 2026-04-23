Туристи не знають, що біля Риму є секретний острів з райськими бухтами, де відпочивають італійці

Рим влітку переповнений туристами, які під пекучим сонцем намагаються насолодитися стародавньою архітектурою. Та мало хто з них знає, що всього за годину їзди від міста захований справжній райський куточок, де можна поніжитися на пляжі.

Понца – це справжній ковток свіжого повітря у гамірному італійському літі. Тут нема натовпів туристів, зате є красиві пляжі, барвисті будинки та смачна місцева кухня. Детальніше про цей острів розповідає Travel Off Path.

Що відомо про острів Понца біля Риму?

Поки туристи з'їжджаються на Амальфітанське узбережжя, Понца залишається улюбленцем місцевих, які прагнуть втекти від натовпів та міського галасу. Саме сюди у літню відпустку приїжджають італійці, яким не потрібні галасливі пляжні клуби та переповнені пляжі.

Дістатися Понци можна човном з Риму – плисти близько години. Відвідувачі прибувають у невеличке портове містечко Понца-Порто, з якого розпочинати знайомство з островом. Після прогулянки барвистими вуличками варто орендувати човен, щоб побачити всю красу острова.

До більшості красивих пляжів, скелястих бухт та мальовничих сіл на Понці неможливо дістатися сушею – лише човном. Туристи можуть відчути себе справжніми "колумбами", коли мандруватимуть човном довкола Понци.

До слова, у цій недоступності і криється причина того, що Понца досі залишається секретним островом. Більшість пляжів тут скелясті і не такі гламурні, як на популярних курортах, а це не зовсім те, що шукає масовий турист. Цей острів ідеально підійде для тих, хто хоче відчути справжню автентичну атмосферу і відпочити без натовпу.

Де розташований острів Понца: карта

Які найкрасивіші бухти побачити на Понці?

Vogue назвав кілька красивих бухт, яких можна дістатися на таксі чи автобусі. Для цього прямуйте у Le Forna, де побачити вказівники – La Caletta та Piscine Naturali. Це красиві скелясті бухти, де можна орендувати шезлонг з парасолькою і провести чудовий день на пляжі. Або ж можна орендувати каяк чи сап і дослідити затоку. Для туристів з маленькими дітьми підійде мілководна бухта Cala Fonte.

Та найкращих бухт і пляжів на Понці можна дістатися лише човном.

