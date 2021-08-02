Медуз нема, є дельфіни: яка ситуація на Азовському узбережжі – миле відео
Джерело:РИА "Мелитополь"
На Азовському узбережжі ситуація для відпочивальників нарешті покращилась. Медузи пішли, комарі зникли, а дельфіни купаються разом з туристами.
Щасливі відпочивальники фільмують незвичне явище в Азовському морі. Крім того, погода стабільно тепла, без виснажливої спеки.
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Ситуація на узбережжі
Нещодавно шторм відігнав нашестя Чорноморських медуз трохи далі від берега. Відпочивальники вже понад тиждень радіють чистій, прозорій та теплій воді у морі. Кількість комарів теж значно зменшилась, а спека – пішла.
До берега частіше стали припливати дельфіни. Вихідними туристи у Приморському посаді зафільмували їх у прибережній зоні, лише у кількох десятках метрів від пляжу. Кажуть, морські ссавці припливають погратися вранці.
Ціла компанія дістається майже до берега, де купаються люди. Дельфіни плавають поруч і стрибають, показуючи чорні спини.
Дельфіни бавляться біля пляжу: відео