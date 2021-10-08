Більше свободи для вакцинованих: у Греції скасують частину COVID-обмежень

Влада Греції прийняла рішення скасувати деякі обмеження для жителів, а також вакцинованих туристів. Нововведення діятиме у пробному режимі – два тижні.

Йдеться про зняття деяких карантинних обмежень у регіонах, де кількість захворювань була найвищою. Однак це стосується лише щеплених від коронавірусу.

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У Греції скасують частину COVID-обмежень для вакцинованих

Пом'якшувальні заходи почнуть діяти вже з 9 жовтня.

До тих регіонів, де буде скасовано обмеження, належать Салоніки, Халкідікі, Кілкіс і Лариса.

Так, відзавтра вакциновані жителі й туристи знову зможуть відвідувати кафе, ресторани, бари та інші заклади, брати участь в заходах і перебувати в приміщеннях без масок. Також у цих регіонах скасують комендантську годину з 1:00 до 6:00.

Філософія не полягає в тому, що одні люди мають перевагу над іншими. Заходи щодо невакцинованих адекватні. Ті, хто щеплені, можуть мати більше свободи,

– заявив міністр охорони здоров'я Греції Танасіс Плевріс.

Співробітники МОЗ Греції зауважили, що таке рішення пояснюється прагненням показати, наскільки корисна і необхідна вакцинація як для жителів країни, так і для туристів.

Зазначається, що зараз в Греції досить низький відсоток вакцинації – дві дози отримали тільки 57% жителів.

Умови в'їзду до Греції

Пакетні тури до Греції коштують від 14 000 – 15 000 гривень з людини. Якщо є бажання заощадити, то можна спробувати організувати відпочинок самостійно. Тим паче до грецьких міст літають добре знайомі SkyUp, МАУ, Wizz Air, Ryanair, а також Aegean Airline та Turkish Airlines.

Мандрівники, які хочуть потрапити на територію країни, мають показати один з документів:

COVID-сертифікат (Греція визнає всі вакцини, які використовують в Україні);

документ, який підтверджує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 72 години до приїзду. Ця вимога діє і для внутрішнього переміщення між островами паромом або літаком;

експрес-тест на визначення антигену, зроблений не раніше ніж за 48 годин до приїзду;

за 24 години до перетину кордону мандрівники мають заповнити спеціальну форму PLF (бланк локації пасажира).