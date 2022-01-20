Більше не Джакарта: Індонезія вирішила перенести свою столицю

Індонезійська влада прийняла рішення змінити свою столицю, тож Джакарта вже не матиме статусу головного міста. Її перенесуть на острів Калімантан.

Втілити це планують до 2024 року. Палата представників країни вже ухвалила закон про перенесення уряду з Джакарти на територію острова.

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Індонезія матиме нову столицю – Нусантара

Нова столиця перебуватиме в провінції Східний Калімантан на Борнео, що приблизно за 2 000 кілометрів на північний схід від нинішньої Джакарти.

Місто назвуть Нусантара – це індонезійське слово зазвичай використовується для позначення всієї нації архіпелагу.

Впродовж двох місяців мають призначити адміністрацію та голову управління столиці. Орган почне функціонувати до кінця року, й займатиметься розбудовою нової столиці, а вже наступного року візьме на себе підготовку до перенесення.

Закон передбачає, що усі іноземні посольства, міжнародні організації та державні установи перенесуть свої офіси до нової столиці впродовж 10 років після початку переїзду, а держава надасть землю. При цьому Джакарта залишиться фінансовим і комерційним центром країни.

Для чого Індонезії нова столиця

Законодавці погодилися частково профінансувати переїзд за державні кошти, розділивши витрати на 10 років. Раніше уряд оцінював, що проєкт обійдеться в 32,5 мільярда доларів, але з початку пандемії цифри ще не оновлювали.

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив про плани перенесення столиці ще 2019 року, але пандемія коронавірусу стала на заваді.

Таке рішення було прийнято на тлі перенаселеності, екологічними проблемами та складністю інфраструктури. Крім того, через болотистий характер місцевості та безлічі річок, Джакарта йде під воду приблизно на 15 сантиметрів щороку.