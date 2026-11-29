Безкоштовний інтернет у готелі може приховувати небезпеку, про яку туристи часто навіть не здогадуються. Замість звичайного підключення до Wi-Fi мандрівник ризикує потрапити на підроблену мережу та власноруч передати шахраям свої особисті дані.

Про таку загрозу розповів етичний хакер і фахівець із кібербезпеки Раян Монтгомері під час подкасту The Diary Of A CEO. Він показав невеликий пристрій Biscuit, який дозволяє створювати фальшиві Wi-Fi-мережі та перехоплювати дані користувачів.

Як шахраї можуть підробити Wi-Fi у готелі?

Пристрій Biscuit за розміром нагадує хокейну шайбу. Він може знаходити Wi-Fi-мережі поблизу та створювати власні, які виглядають як звичайні точки доступу до інтернету. Під час демонстрації Монтгомері створив мережу з назвою FlightStory Free. Вона одразу з'явилася у списку доступних Wi-Fi на смартфоні його співрозмовника.

Коли той натиснув на неї, телефон відкрив сторінку входу через Google. На перший погляд усе виглядало цілком звично, однак сторінка була підробленою. Коли співрозмовник ввів тестові дані для входу, Монтгомері побачив їх на своєму пристрої. Після демонстрації він вимкнув мережу, і вона миттєво зникла зі списку доступних.

Чим небезпечне підключення до безкоштовного Wi-Fi у готелі?

Монтгомері пояснив, що туристи можуть зіткнутися з подібною схемою під час заселення. Наприклад, людина знаходить у готелі безкоштовну мережу, підключається до неї, а на екрані з'являється сторінка з проханням вказати номер кімнати або дані банківської картки, нібито для оплати інтернету.

Якщо це сторінка, створена шахраями, введена інформація може потрапити до них. Тобто замість доступу до інтернету турист ризикує віддати стороннім свої особисті та платіжні дані.

За словами експерта, проблема полягає ще й у тому, що для таких атак більше не потрібне дороге чи складне обладнання. Пристрої, здатні створювати фальшиві Wi-Fi-мережі, тепер можна придбати, а сам процес атаки став значно простішим.

Тому під час подорожей, а також у громадських місцях, де доступний безкоштовний Wi-Fi, краще віддавати перевагу мобільному інтернету. Так ви не ризикуватимете вводити особисті дані в підроблених мережах і на сумнівних сторінках авторизації.