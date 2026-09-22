Проживання у Південній Америці без витрат на житло та їжу: які умови потрібно виконати туристам

Провести кілька тижнів на узбережжі Патагонії, жити біля океану та не платити за харчування: така можливість з'явилася для мандрівників, готових допомагати по господарству.

На платформі Worldpackers опублікована пропозиція для мандрівників, які хочуть пожити в аргентинській Патагонії в обмін на допомогу по господарству. Учасникам обіцяють проживання та триразове харчування, однак натомість потрібно працювати 30 годин на тиждень.

Де саме можна пожити біля океану?

Пропозиція розрахована на перебування у Камаронесі – невеликому населеному пункті на атлантичному узбережжі аргентинської Патагонії, у провінції Чубут. Житло розташоване на території історичного господарства безпосередньо біля океану. Тут доглядають за біодинамічним городом, утримують курей, а неподалік є виноградник, розташований близько до морського узбережжя.

Поруч також є природоохоронна територія Кабо-Дос-Бахіас. Вона розташована приблизно за 28 кілометрів від Камаронеса. Там мешкають магелланові пінгвіни, гуанако та різні морські і прибережні тварини. Мінімальний термін перебування становить 25 днів, а максимальний до двох місяців. У програмі можуть брати участь як мандрівники, які подорожують самостійно, так і пари або двоє людей, які приїжджають разом.

Що потрібно робити в обмін на проживання?

Основна умова – це допомагати господарям 30 годин на тиждень. Робочий час розподіляють на дві частини: приблизно дві години вранці та ще близько трьох годин у другій половині дня. Обов'язки можуть бути різними. Зокрема, учасники допомагатимуть із приготуванням і подачею їжі, доглядом за тваринами, невеликими ремонтними та будівельними роботами.

Також доведеться працювати в саду та господарстві. Серед можливих завдань: посів, збір урожаю та інша робота просто неба. Один день на тиждень передбачений як вихідний.

Що входить у пропозицію та хто може взяти участь?

Учасникам не потрібно платити за проживання. Крім того, щодня вони отримують сніданок, обід і вечерю. На території є обладнана кухня та можливість прати речі. Також учасникам безкоштовно надають велосипеди. Окремі екскурсії та активності теж можна відвідувати без додаткової оплати. Водночас не всі витрати покриває програма.

Авіаквитки, туристичну страховку та дорогу безпосередньо до Камаронеса учасники оплачують самостійно. Дістатися до населеного пункту можна з Трелеві або Комодоро-Рівадавії – ці міста розташовані приблизно за 250 кілометрів від Камаронеса в різних напрямках. Далі можна скористатися орендованим автомобілем, трансфером або автобусом, хоча автобусне сполучення обмежене.

До участі запрошують людей віком від 22 до 60 років. Високого рівня знання іноземних мов не вимагають. Заявку можна подати через платформу Worldpackers, де також відбувається спілкування з господарями.