Пошук доступного житла залишається одним із головних викликів для туристів, особливо в популярних курортних регіонах Греції. Саме тому дедалі більшої популярності набуває система house sitting – взаємовигідний формат, за якого власники будинків безкоштовно надають житло, а натомість отримують догляд за своїм майном або домашніми улюбленцями. Такий варіант уже активно використовують мандрівники, які хочуть затриматися у країні довше та побачити її не лише очима туриста, повідомляє Observatornews.

Як працює система house sitting?

House sitting – це формат, який дозволяє туристам тимчасово жити у приватному будинку чи віллі без оплати за проживання. Власники житла, які вирушають у відпустку або надовго залишають дім, шукають відповідальних людей, готових наглядати за оселею під час їхньої відсутності.

У Греції такі пропозиції можна знайти на острові Крит, архіпелазі Кіклади, у районі Афін, на півострові Пелопоннес, а також в інших менш туристичних регіонах. Знайти їх допомагають спеціалізовані міжнародні платформи, зокрема TrustedHousesitters.

Головна особливість цього формату полягає в тому, що між власником житла та людиною, яка доглядає за будинком, не відбувається жодних фінансових розрахунків. Співпраця базується виключно на взаємній довірі та виконанні домовленостей.

Які обов'язки доведеться виконувати туристам?

Безкоштовне проживання не означає повну відсутність зобов'язань. Найчастіше власники просять доглядати за домашніми тваринами. Це може бути годування, вигул собак або підтримання звичного режиму життя домашніх улюбленців. Крім цього, туристам іноді доручають нескладні побутові справи. Серед них: полив рослин, догляд за садом, перевірка будинку або отримання пошти.

Конкретний перелік обов'язків завжди залежить від потреб господарів і обговорюється заздалегідь. Саме відповідальність є одним із головних критеріїв під час вибору кандидатів. Власники очікують, що людина сумлінно виконуватиме всі домовленості та дбатиме про їхнє майно.

Чому цей формат стає дедалі популярнішим?

Для багатьох мандрівників головною перевагою house sitting є можливість провести в Греції більше часу без значних витрат на житло. Це особливо актуально для тих, хто працює дистанційно, подорожує самостійно або планує тривалу поїздку. Проживання у звичайному районі чи невеликому селі дозволяє краще познайомитися з повсякденним життям країни.

Туристи можуть купувати продукти в місцевих магазинах, спілкуватися з мешканцями та відкривати для себе місця, які зазвичай залишаються поза популярними туристичними маршрутами. Водночас охочим скористатися такою можливістю варто пам'ятати, що всі інші витрати залишаються на їхній відповідальності.

Туристам потрібно самостійно організувати дорогу, оформити медичне страхування та підготувати документи, необхідні для в'їзду й перебування в країні. Попри це, house sitting дедалі частіше розглядають як одну з найцікавіших альтернатив традиційному бронюванню готелів. Для людей, які люблять тварин і готові взяти на себе нескладні обов'язки, цей формат може стати можливістю не лише заощадити, а й відчути справжній ритм життя Греції.