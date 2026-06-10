Безкоштовна вода у Парижі: де знайти рятівні фонтанчики у спеку

Літо – це один із найпопулярніших сезонів для відвідування Парижа, коли місто приймає тисячі туристів щодня. У спекотну погоду особливо важливо мати доступ до питної води, тому в столиці Франції працює розгалужена мережа громадських фонтанчиків, якими можна скористатися безкоштовно.

У Парижі є інтерактивна мапа, яка допомагає мешканцям і туристам швидко знаходити безкоштовні питні фонтанчики просто на вулицях міста. Платформа дозволяє в реальному часі знайти найближче джерело питної води в парках, на вулицях і туристичних маршрутах, що особливо актуально під час літньої спеки.

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Як працює сервіс і що можна знайти на мапі?

Мапа доступна онлайн і показує всі точки доступу до питної води в місті, які обслуговує міська служба водопостачання. Серед них є як класичні фонтанчики, так і сучасні варіанти з додатковими функціями.

Як виглядає сайт / скриншоти з сайту Eaudeparis.fr

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Користувач може відкрити карту, увімкнути геолокацію і знайти найближчу точку для поповнення пляшки. Частина фонтанів також має додаткові можливості, наприклад, подачу газованої води або функцію водяного туману для охолодження у спеку.

Як виглядають фонтани з водою: дивитись відео

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Офіційна карта доступна онлайн і постійно оновлюється міськими службами. Вона охоплює всі райони Парижа і дозволяє швидко знайти найближчу точку з питною водою під час прогулянки або подорожі містом.