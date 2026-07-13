Проїзд, обід та екскурсія Межигір'ям – безкоштовно: хто може взяти участь у поїздці

Внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обслуговуванні однієї з громад, матимуть змогу безкоштовно відвідати один із найвідоміших історико-культурних комплексів України. Для учасників організують не лише трансфер, а й обід та екскурсійний супровід.

Про безкоштовну одноденну поїздку до Межигір'я, яка відбудеться 21 липня 2026 року, повідомили у фейсбуці Центру надання соціальних послуг Білокуракинської селищної територіальної громади. Наразі установа формує групу учасників. Організатори наголошують, що кількість місць обмежена, тому охочих просять реєструватися завчасно.

Що чекає на учасників екскурсії?

Для учасників поїздки передбачено безкоштовний пакет послуг:

проїзд до Межигір'я та назад;

обід;

екскурсійний супровід.

Чим цікаве Межигір'я?

Межигір'я – це історико-культурний комплекс, розташований на місці давнього Межигірського Спасо-Преображенського монастиря, історія якого бере початок ще у 12 столітті. У 1935 році на цій території створили урядову резиденцію, а з 2002 року вона стала резиденцією колишнього президента України Віктора Януковича. Сьогодні Межигір'я є відкритою для відвідувачів парком-пам'яткою державного значення. Тут можна побачити мальовничі ландшафти, музеї та ознайомитися з історією цієї знакової локації.

Хто може поїхати та як зареєструватися?

Узяти участь у безкоштовній екскурсії можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перебувають на обслуговуванні Комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" Білокуракинської селищної територіальної громади. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Для запису та отримання додаткової інформації необхідно звернутися за телефоном 066 862 17 31.