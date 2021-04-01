Кумедні й дивні закони у різних країнах світу: за що турист може отримати штраф

Майже в кожній країні існують безглузді за своєю суттю закони. Жодному туристу не захочеться витрачати гроші на сплату штрафу, тому варто дізнатися про них й бути обачними.

1 квітня – День сміху, тому Travel24 зібрав добірку найкумедніших законів у різних країнах світу. Можливо, у вас вже був досвід, коли доводилося потрапити в такі ситуації?

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Італія

На площі Святого Марка заборонена годівля голубів. Причина проста: птахи спотворюють пам'ятки й розносять хвороби. Штраф – близько 600 доларів.

В Ераклії не можна будувати замки з піску.

На венеційських пляжах заборонено збирати мушлі (штраф – від 25 до 250 євро).

Поніжитися на сонці біля моря без купальника, можуть лише "молоді жінки, які того гідні".

На Капрі не дозволяють носити дерев'яне взуття, бо воно видає гучний звук.

В Еболі вам доведеться заплатити 500 євро, якщо вас "застукають" за поцілунками в машині. Звісно, ніхто не дотримується цього.



Дивні закони у різних країнах світу / Фото: UnSplash

Данія

Перед тим, як завести автомобіль, ви зобов'язані переконатися, що під машиною немає дітей.

Якщо при проїзді автомобіля повз кінний візок кінь злякається – необхідно накрити машину шматком темної тканини.

Велика Британія

Тут існує повно дивних законів, які, на щастя, ніким не виконуються.

Заборонено наклеювати догори ногами поштову марку із зображенням королеви або короля, це вважається державною зрадою.

Не з'являйтеся в будинку парламенту в лицарській збруї, й не помирайте там.

У Лондоні заборонено громадянам видавати себе за "пенсіонера, що проживає в Челсі". Також тут не можна бити дружину після 21:00, "тому що лементи можуть заважати городянам відпочивати". І не підкликайте у британській столиці таксі вигуком "Таксі!", бо заплатите штраф розміром до 100 фунтів. Туристам у Лондоні варто пам'ятати, що штраф за їзду на велосипеді по тротуару буде коштувати 100 фунтів, а якщо ви припаркувалися на авто і не глушите мотор довше трьох хвилин, готуйте 120 фунтів.

Бразилія

В цій країні заборонено непривабливим жінкам з'являтися на суспільних пляжах без верхньої частини купальника.

Сінгапур

Доведеться сплатити 500 доларів, якщо не змиєте за собою воду в громадському туалеті.

В 400 доларів вам обійдеться любов до жувальної гумки: її в Сінгапур ввозити не можна, а жувати тим більше.

Та як поліцейські дізнаються, що ви не змили воду в туалеті, чи те, що жуєте гумку – вже інша справа.



У Сінгапурі можуть оштрафувати через жувальну гумку / Фото: UnSplash

США

Іноді ці закони навіть у місцевих викликають лише посмішку, а іноді загрожують реальними штрафами.

В Іллінойсі з вас можуть стягнути 1000 доларів, якщо будете бити щурів бейсбольною битою.

У Міннесоті – до 2000 доларів, якщо проїдете по місту з брудними шинами.

У Нью-Йорку – 25 доларів, якщо просто пофліртуєте з ким-небудь, або надінете спідницю/штани нижче 3 сантиметрів від лінії стегон в Джорджії.

Таїланд

Якщо перебуваєте за кермом авто, то зобов'язані бути одягненим в сорочку.

Не виходьте з будинку без спідньої білизни.

Китай

Якщо ви задивилися на голі ноги одягненої жінки, то можете ненадовго загриміти за ґрати. У тому випадку, якщо бачите людину, яка тоне, не рятуйте її, адже це втручання у її долю.



У Китаї заборонено рятувати людину, яка тоне / Фото: UnSplash

Франція

Не цілуйтеся на залізничних коліях.

Якщо ви є власником свиней, то тут заборонено називати їх ім'ям "Наполеон".

Також забороняється саджати або паркувати літаючі тарілки у виноградниках.

Це далеко не всі безглузді закони, які існують. Звісно, що за порушення деяких вас можуть не оштрафувати, але знати про них треба.