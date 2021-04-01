Кумедні й дивні закони у різних країнах світу: за що турист може отримати штраф

Майже в кожній країні існують безглузді за своєю суттю закони. Жодному туристу не захочеться витрачати гроші на сплату штрафу, тому варто дізнатися про них й бути обачними.
1 квітня – День сміху, тому Travel24 зібрав добірку найкумедніших законів у різних країнах світу. Можливо, у вас вже був досвід, коли доводилося потрапити в такі ситуації?
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Італія
- На площі Святого Марка заборонена годівля голубів. Причина проста: птахи спотворюють пам'ятки й розносять хвороби. Штраф – близько 600 доларів.
- В Ераклії не можна будувати замки з піску.
- На венеційських пляжах заборонено збирати мушлі (штраф – від 25 до 250 євро).
- Поніжитися на сонці біля моря без купальника, можуть лише "молоді жінки, які того гідні".
- На Капрі не дозволяють носити дерев'яне взуття, бо воно видає гучний звук.
- В Еболі вам доведеться заплатити 500 євро, якщо вас "застукають" за поцілунками в машині. Звісно, ніхто не дотримується цього.
Дивні закони у різних країнах світу / Фото: UnSplash
Данія
- Перед тим, як завести автомобіль, ви зобов'язані переконатися, що під машиною немає дітей.
- Якщо при проїзді автомобіля повз кінний візок кінь злякається – необхідно накрити машину шматком темної тканини.
Велика Британія
Тут існує повно дивних законів, які, на щастя, ніким не виконуються.
- Заборонено наклеювати догори ногами поштову марку із зображенням королеви або короля, це вважається державною зрадою.
- Не з'являйтеся в будинку парламенту в лицарській збруї, й не помирайте там.
- У Лондоні заборонено громадянам видавати себе за "пенсіонера, що проживає в Челсі". Також тут не можна бити дружину після 21:00, "тому що лементи можуть заважати городянам відпочивати". І не підкликайте у британській столиці таксі вигуком "Таксі!", бо заплатите штраф розміром до 100 фунтів. Туристам у Лондоні варто пам'ятати, що штраф за їзду на велосипеді по тротуару буде коштувати 100 фунтів, а якщо ви припаркувалися на авто і не глушите мотор довше трьох хвилин, готуйте 120 фунтів.
Бразилія
В цій країні заборонено непривабливим жінкам з'являтися на суспільних пляжах без верхньої частини купальника.
Сінгапур
- Доведеться сплатити 500 доларів, якщо не змиєте за собою воду в громадському туалеті.
- В 400 доларів вам обійдеться любов до жувальної гумки: її в Сінгапур ввозити не можна, а жувати тим більше.
Та як поліцейські дізнаються, що ви не змили воду в туалеті, чи те, що жуєте гумку – вже інша справа.
У Сінгапурі можуть оштрафувати через жувальну гумку / Фото: UnSplash
США
Іноді ці закони навіть у місцевих викликають лише посмішку, а іноді загрожують реальними штрафами.
- В Іллінойсі з вас можуть стягнути 1000 доларів, якщо будете бити щурів бейсбольною битою.
- У Міннесоті – до 2000 доларів, якщо проїдете по місту з брудними шинами.
- У Нью-Йорку – 25 доларів, якщо просто пофліртуєте з ким-небудь, або надінете спідницю/штани нижче 3 сантиметрів від лінії стегон в Джорджії.
Таїланд
- Якщо перебуваєте за кермом авто, то зобов'язані бути одягненим в сорочку.
- Не виходьте з будинку без спідньої білизни.
Китай
Якщо ви задивилися на голі ноги одягненої жінки, то можете ненадовго загриміти за ґрати. У тому випадку, якщо бачите людину, яка тоне, не рятуйте її, адже це втручання у її долю.
У Китаї заборонено рятувати людину, яка тоне / Фото: UnSplash
Франція
- Не цілуйтеся на залізничних коліях.
- Якщо ви є власником свиней, то тут заборонено називати їх ім'ям "Наполеон".
- Також забороняється саджати або паркувати літаючі тарілки у виноградниках.
Це далеко не всі безглузді закони, які існують. Звісно, що за порушення деяких вас можуть не оштрафувати, але знати про них треба.