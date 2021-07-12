Без карантину, але з тестами: які нові умови в’їзду на Шрі-Ланку

Уряд Шрі-Ланки вирішив пом’якшив умови в’їзду в країну для щеплених туристів. Він скасував обов’язковий 14-денний карантин.

Проте треба проходити тестування двічі – після прибуття (на 1 день) і на 7 день подорожі.

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Які умови в'їзду на Шрі-Ланку

Уряд Шрі-Ланки приймає усіх вакцинованих туристів будь-якими вакцинами. Вони зможуть відпочити на острові, щоправда, зупинитися доведеться в одному з сертифікованих готелів.

Крім того, на острові відновлять свою роботу ресторани, театри, кінотеатри, музеї та релігійні локації. Усі вони працюватимуть за умови заповнення залу відвідувачами не більше, ніж 50%.

Які вимоги

Наявний негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. Тестування не мають проходити тільки діти віком до 2 років.

Для в'їзду також знадобиться туристична віза. Її можна оформити онлайн.

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