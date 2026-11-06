Його історія налічує тисячоліття: яка маловідома європейська столиця варта уваги туристів

Белград – столиця Сербії та одне з найдавніших безперервно заселених міст Європи. Його історія налічує близько 7 тисяч років, а сам він розташований на місці злиття річок Сави та Дунаю.

Про найцікавіші туристичні локації Белграда розповіла Драгана Костич у матеріалі The Guardian.

Що подивитися в Белграді та які райони варто відвідати?

Для знайомства з містом варто почати зі старих кварталів. Один із найцікавіших – Дорчол. Його історичні будівлі та колишні майстерні перетворилися на галереї, кав'ярні, бари й ресторани. На вулицях можна побачити графіті та мурали, а культурна програма регулярно поповнюється виставками й музичними подіями.

Белград з боку річки Сави / фото Canva

Також варто прогулятися вулицями Косанчичевого Венаца, завітати до ресторанів на набережній Бетон-Хала в районі Савамала та відвідати Врачар. Останній відомий старовинними віллами, ресторанами й музеєм Ніколи Тесли.

Щоб відчути повсякденне життя міста, можна відвідати продовольчі ринки: Земунський (Masarikov trg, 17), Каленич (Maksima Gorkog, 2B) та Палілула (Ilije Garasanina, 5A). Поруч працюють кав'ярні й заклади вуличної їжі.

Серед культурних локацій варто виділити Національний музей. Його колекція охоплює доісторичні знахідки з Лепенського Виру та культури Вінча, римські артефакти й сербський та європейський живопис. Поціновувачам сучасного мистецтва сподобається галерея Кула на Cetinjska, 15. Вона розташована у вежі колишнього пивоварного комплексу та представляє роботи місцевих художників і дизайнерів.

Ще одна цікава локація – це Музей сучасного мистецтва, відкритий у 1965 році. Його модерністську будівлю спроєктували Іван Антич та Іванка Распопович, а експозиція розповідає про розвиток сучасного мистецтва Югославії.

Де в Белграді скуштувати традиційні страви?

Для знайомства із сербською кухнею варто завітати до ресторану Stara Hercegovina. Тут готують чорбу – ситний суп, коленіцу (свинячу рульку) та плескавицю – смажену котлету з подрібненого м'яса. До основних страв можна замовити шопський салат із помідорів, огірків, перцю та білого сиру. На десерт пропонують туфахію – яблуко з волоськими горіхами – або солодкі кнедлі.

Сучасний погляд на балканську кухню представляє ресторан Dragoljub. Тут знайомі регіональні страви подають у новому прочитанні, а також працює коктейльний бар. У Koordinata, поруч із Національним театром, роблять акцент на продуктах місцевого виробництва. У меню є запечена капуста, річкова риба, восьминіг і качка.

Де розважитися вночі та скільки коштує проживання в Белграді?

Електронна музика залишається важливою частиною нічного життя Белграда вже понад 20 років. Серед цікавих закладів є Esthetic Joys Embassy, де поєднують японську кухню з діджей-сетами, а інтер'єр оформлений у стилістиці Югославії. Коктейльний бар BIFE розташований у колишньому торговому центрі в центрі міста. Фірмові напої тут коштують від 8 до 10 євро.

Белград вночі / фото Canva

Для проживання в районі Дорчол можна обрати Pavilion Hotel / Social Club. Вартість двомісного номера починається приблизно від 89 євро за ніч. Ще один варіант – це Hotel Balkan, історія якого сягає 1860 року. Сучасну будівлю готелю звели у 1936 році. Він розташований на перетині вулиць Теразіє та Призренської, а ціни на двомісні номери стартують приблизно від 100 євро за ніч.

Туристам також варто врахувати, що громадський транспорт у Белграді безкоштовний. Це стосується автобусів, трамваїв і тролейбусів. Метро в місті немає, тому найзручніше поєднувати поїздки з пішими прогулянками.

Де розташований Белград: дивитись на картах