Задля екоподорожей: у Бельгії з авіапасажирів хочуть стягувати податок за короткі перельоти

Бельгійський уряд вирішив запровадити новий податок для авіапасажирів. Він буде стосуватися тих мандрівників, що бронюватимуть квитки на короткомагістральні рейси.

Податок буде поширюватися на напрямки, які розташовані на відстані до 500 кілометрів від Брюсселя – столиці Бельгії. Пасажирам доведеться доплатити до вартості квитка 4 – 6 євро.

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У Бельгії з авіапасажирів стягуватимуть податок за короткі перельоти

Таким рішенням влада має намір заохотити бельгійців та інших мандрівників обирати екологічніші види транспорту для подорожей, оскільки країна активно працює над скороченням викидів вуглецю від польотів.

Очікується, що загальна сума цих зборів щороку приноситиме Бельгії 30 мільйонів євро доходу.

Згідно з сайтом бельгійської авіації, пасажири, які прямують до наступних напрямків, ймовірно будуть зобов'язані сплачувати податок:

Лондон, Об'єднане Королівство;

Амстердам, Нідерланди;

Франкфурт, Гамбург та Штутгарт, Німеччина;

Париж і Страсбург, Франція;

Базель, Швейцарія.

Зазначається, що під час пандемії коронавірусу викиди вуглецю від польотів скоротилися вдвічі майже у всіх країнах Європи. Найбільше скорочення було відзначено у Фінляндії, Швеції, Великій Британії та Ірландії.

Однак дані Євроконтролю не показують позитивного результату для Бельгії, тому й країна вирішила ввести податок.