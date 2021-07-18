Українці зможуть безперешкодно подорожувати до Бельгії
Джерело:твіттер Дмитра Кулеби
Ще одна країна Європи відкрила кордони для український туристів. Сталося це після того, як Ради ЄС віднесла Україну до переліку країн зеленої зони.
Радісну новину повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба. З 17 липня громадянам України дозволили в'їзд до Бельгії незалежно від мети поїздки.
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За словами Кулеби, Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.
МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше,
– написав міністр.
Правила в'їзду у Бельгію
Українцям з 17 липня не потрібно показувати негативні результати тестів на коронавірус та проходити карантин. Виключення є лише для тих громадян, які:
- прибувають з країни з критичним епідеміологічним ризиком,
- відвідали таку країну протягом останніх 14 днів.
У такому випадку мета вашої поїздки до Бельгії має бути "поважною" та має бути підтверджена належним дозвільним документом, виданим Посольством Бельгії у відповідній країні.Зверніть увагу! Якщо ви плануєте залишитися у Бельгії довше, ніж на 48 годин, вам потрібно заповнити Passenger Locator Form. Це правило поширюється на всіх мандрівників, старших за 12 років.
Окрім України до "зеленого" списку ЄС потрапили: Албанія, Вірменія, Австралія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Бруней Даруссалам, Канада, Ізраїль, Японія, Йорданія, Чорногорія, Ліван, Нова Зеландія, Катар, Молдова, Північна Македонія, Саудівська Аравія, Сербія, Сінгапур, Південна Корея, США, а також Китай (на принципах взаємності).