Складна дорога, відсутність зв'язку та автомобілів: чому туристи все одно їдуть на цей острів

Без автомобілів, мобільного зв'язку та постійних мешканців – саме такий вигляд має канадський острів Батл Харбор. Колишній центр рибальства перетворився на історичний туристичний об'єкт, де мандрівники можуть переночувати в старовинних будівлях і побачити, яким було життя тут понад століття тому.

Журналістка британського видання BBC Дженніфер Бейн відвідала Батл Харбор – невеликий острів біля узбережжя Лабрадору в Канаді, який колись був важливим центром рибної промисловості. Нині тут немає постійного населення, автомобілів і мобільного зв'язку, проте туристи можуть зупинитися в історичних будівлях і дізнатися, яким було життя місцевих рибалок понад століття тому.

Як рибальський центр перетворився на острів-привид?

У 1770-х роках англійський торговець Джон Слейд заснував на Батл Харборі торговельну базу. Острів став важливим пунктом доступу до багатих рибних угідь Лабрадору. Тут обробляли, солили та сушили тріску, яку згодом експортували до Європи, країн Карибського басейну та інших регіонів.

У період найбільшого розквіту на острові постійно мешкало близько 300 людей. Тут працювали лікарня, школа, церква та радіостанція, а в сезон приїжджали тисячі рибалок. Одні жили на вітрильних суднах, інші облаштовували тимчасові дерев'яні помешкання на суші.

Батл Харбор / фото TripAdvisor

Однак поступово Батл Харбор почав втрачати своє значення. Руйнування спричинила пожежа 1930 року, а згодом ситуацію погіршили скорочення рибних запасів і програма переселення населення, яку запровадила провінція у 1960-х роках. До 1970-х років останні мешканці, які жили тут цілий рік, залишили острів.

Остаточним ударом для місцевої рибної промисловості стало рішення федерального уряду Канади від 2 липня 1992 року запровадити мораторій на вилов тріски. Через закриття промислу близько 30 тисяч людей у Ньюфаундленді та Лабрадорі втратили роботу.

Що з островом сьогодні?

Нині Батл Харбор нагадує місце, де ніби зупинився час. Тут відновили старі дерев'яні будинки, зберегли рибальські споруди та облаштували історичні приміщення для відвідувачів. На острові є 16 приватних літніх резиденцій, однак постійного населення немає. Туристи можуть зупинитися в колишніх історичних будівлях, де раніше працювали торговці.

Батл Харбор / фото TripAdvisor

Для ночівлі облаштували 5 відновлених котеджів та 12 інших кімнат із власними ванними кімнатами. Попри усі зміни, сучасних зручностей тут небагато. На острові немає мобільного зв'язку, а Wi-Fi доступний лише в одному спільному місці. Автомобілі також не використовують, тому територією пересуваються пішки.

Через віддаленість острова та обмежену інфраструктуру відвідувачам варто заздалегідь продумати подорож. Батл Харбор приймає гостей лише влітку, приблизно з червня до початку вересня.

Туристи можуть пожити у тематичних будиночках острова / фото TripAdvisor

Що цікавого на острові можуть побачити туристи?

Одна з головних причин відвідати Батл Харбор – це можливість побачити, як було організоване життя рибальського поселення. Під час екскурсій місцеві гіди розповідають про старі будівлі, торгівлю та способи оброблення тріски. У деяких приміщеннях досі можна відчути запахи, пов'язані з їхнім колишнім призначенням.

Атмосферу минулого доповнюють фігури людей у натуральну величину, створені за архівними фотографіями. Вони зображують торговців і рибалок, які працювали тут на початку 20 століття. Ще одна важлива пам'ятка – це 2 історичні радіовежі Марконі. Їх спорудили ще 1906 року, а у 1931-му відновили. Радіосистема допомагала передавати повідомлення та орієнтувати моряків біля узбережжя.

На фото можна побачити 2 історичні радіовежі / фото Jamie Pye

Відвідувачі також можуть прогулятися стежкою Battle Harbour Footpath завдовжки близько 1,9 кілометра. Маршрут проходить повз старе і нове кладовища та меморіал трьом чоловікам, які загинули в аварії гідролітака 1976 року.

Як дістатися до Батл Харбора та скільки коштує відпочинок?

Подорож до острова потребує часу. Спочатку туристам потрібно прилетіти до Геппі-Веллі – Гус-Бей на материку, а потім приблизно 5 годин їхати автомобілем шосе Expedition 51 до поселення Мері-Гарбор. Звідти відвідувачі можуть вирушити на невеликому пасажирському судні. Пором для тих, хто залишається на ніч, відправляється щодня об 11:00, а повертається наступного ранку о 09:00. Дорога водою займає від 60 до 75 хвилин.

За інформацією BBC, пакет для двох осіб на дві ночі коштує від 1570 канадських доларів (понад 50 тисяч гривень). У вартість входять проживання, трансфери поромом в обидва боки, харчування та екскурсія з гідом. Податки та чайові оплачуються окремо. Також у літній сезон доступні одноденні екскурсії.

Де розташований острів Батл Харбор: дивитись на картах