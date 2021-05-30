Понад пів сотні традиційних зразків фасадів: барвистий та хаотичний готель у Нідерландах

Нідерланди рясніють барвистими будівлями, що вишикувалися на вулицях жвавих міст. Однак готель Inntel Zaandam виглядає так, ніби він з’явився прямо з мультфільму чи дитячої книжки з розповідями.
Яскраві сині та зелені кольори із вкрапленням червоного створюють цілу мішанку вражаючих барвистих котеджів, які практично складені один на одного, щоб сформувати гігантський 12-поверховий готель.
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Хто спроєктував готель
- Автором цього шедевра в місті Зандам став голландський архітектор Вільфред ван Вінден.
- Він хотів, аби його творіння виглядало футуристичним та одночасно містило традиційний для цього місця архітектурний стиль.
- Архітектора надихнула картина Клода Моне "Блакитний будинок в Зандамі", яку художник закінчив у 1871 році, проживаючи у цій місцевості.
- На знак подяки митцю Вінден вирішив пофарбувати в синій колір один з котеджів свого готелю.
- Будівля стала частиною кампанії Північної Голландії щодо збереження чарівної архітектури тутешнього регіону.
Готель і картина Моне "Блакитний будинок в Зандамі" / Фото 1.bp
Барвиста будівля
У цьому "конструкторі" зібрано понад пів сотні зразків традиційних фасадів бюргерських будинків із відтінками зеленого та синього, а також різним розташуванням вікон.
Хаотичний готель у Нідерландах / Фото atlasobscura
Готель розташований у місті Зандам / Фото atlasobscura
Готель має понад пів сотні зразків традиційних фасадів / Фото atlasobscura
Готель включає 160 номерів, турецькі лазні, бар і басейн. Всі кімнати оформлені по-сучасному, але з традиційними акцентами та старовинними фотографіями та картинами. Деякі з них навіть мають тропічний душ і гідромасажну ванну.
Інтер'єр готелю / Фото uniqhotels
Кімнати виконані у сучасному стилі / Фото uniqhotels
На стінах зображені старовинні картини та фотографії / Фото uniqhotels