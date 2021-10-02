Балі відкриється для іноземців вже у жовтні: умови в'їзду

На Балі планують відкрити кордони для іноземців у жовтні. Перед тим уряд кілька разів відтермінував це рішення. Пускатимуть лише вакцинованих туристів, яким доведеться пройти тестування після прильоту.

Про відкриття країни для міжнародного туризму заявив міністр економіки та туризму Сандіага Уно. Але деталей в уряді поки не озвучують

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Умови для мандрівників

Балі готується відновити роботу для іноземних туристів після довгого очікування. Кордони відкриють для мандрівників тому, що на острові значно знизився рівень поширення коронавірусу. Крім того, кількість повністю вакцинованих жителів складає 70%. Тому в уряді вважають, що приїзд іноземців не становить загрози для місцевого населення.

Однак, у звітах уряду не зазначено точної дати відновлення кордонів; також незрозуміло, громадяни з яких країн зможуть потрапити на Балі. В'їхати зможуть повністю вакциновані мандрівники, але після прибуття в країну все одно доведеться зробити ПЛР тест.

Ще в березні цього року уряд створив план щодо відкриття Балі. Він передбачав, що на початок для іноземців відкриють 5 курортів: Кута, Нуса-Дуа, Убуд, Санур і Нуса Пеніда.