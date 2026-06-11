Плануючи подорож до цієї мальовничої локації, варто заздалегідь підготуватися до умов дикої природи та відсутності базового комфорту. Про приховані виклики, які чекають на мандрівників у заповідній зоні розповіла мандрівниця Христина Стадник у Threads.

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Що приховує дно водойми в Бакоті?

Біля популярних зон відпочинку дно вкрите великою кількістю гострих залишків прісноводних мушель, тому заходити у воду босоніж буде боляче й некомфотно. Існує ризик поранити ноги, тому до поїздки варто підготуватися заздалегідь.

Туристка радить взяти з собою гумові капці або аквашузи, які є вкрай необхідними для комфортного відпочинку. Ще одна особливість Бакоти – шар мулистих відкладень на дні. У деяких місцях мул може бути досить в'язким і створювати неприємні відчуття під час купання. Саме тому людям, які почуваються у воді не надто впевнено, краще мати із собою надувне коло або матрац для додаткової підтримки на воді.

Які випробування чекають на дорозі та де шукати магазини?

Автомобілем до заповідника дібратися не так вже й просто. Основні траси в регіоні рівні, але вже після заїзду в парк і проходження шлагбаума починається відверте бездоріжжя. Кам'яниста ґрунтова дорога з глибокими ямами після першої зливи може перетворитися на суцільне болото.

Проїхати звичайним седаном туди цілком можливо, але потрібно бути максимально обережним. Існує великий ризик пробити колесо на розмитих ділянках. Крім того, інфраструктура на місці відсутня повністю. Магазинів чи супермаркетів поруч немає, тому абсолютно всю їжу, перекуси та питну воду необхідно везти із собою ще з дому.



Відпочинок у Бакоті / Фото Христини Стадник

Чому водні розваги можуть стати неприємним сюрпризом?

За словами мандрівниці, на спонтанний водний екстрим не варто покладатися. Такі популярні розваги як оренда гідроскутерів або катерів, часто виявляються недоступними для туристів.

Ми не змогли покататись на гідроскутерах, бо то задалеко вони знаходяться, то не працюють, то поламалися, тому такі деталі краще завчасно розпланувати та все розпитатись,

– зазначила Христина Стадник у своєму дописі.

Тому усі деталі щодо водних активностей краще дізнаватися та бронювати заздалегідь по телефону, щоб не залишитися без розваг прямо на березі.

Та попри всі труднощі, краса Бакоти дійсно варта того, щоб побачити її на власні очі. Головне – ретельно підготуватися до поїздки, врахувати всі побутові нюанси, і тоді ваш відпочинок залишить по собі лише приємні спогади.