Австрія та Нідерланди відкрилися для вакцинованих українців
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Дві європейські країни повністю відкрилися для українців, що мають щеплення від коронавірусу. Щоправда, поїхати у них вакциновані українці можуть не одразу.
Австрія та Нідерланди з 1 липня дозволили в'їзд вакцинованим українцям з туристичною метою. Втішну новину повідомив глава МЗС України.
Важливо Уряд затвердив міжнародний COVID-сертифікат
Австрія і Нідерланди відкрилися для українців
До Австрії можливий в’їзд без реєстрації та без карантину з сертифікатом про повну вакцинацію проти COVID-19. Майже усе, як у допандемічні часи.
Повністю вакциновані громадяни України можуть знову насолоджуватися безвізом,
– написав глава МЗС України.
Втім, є важливі умови: повний курс щеплення має бути проведеним не менш ніж за 14 днів до перетину кордону і певними вакцинами. У списку препаратів обох країн опинився китайський Sinovac, яким щеплюють українців у центрах масової вакцинації.
Вакцини, які визнає Австрія:
- Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer;
- Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca Covishield від Serum Institute of India;
- COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson;
- mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna;
- Sinopharm/BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell),
- Sinovac.
Також можливий в'їзд із негативним ПЛР-тестом, але необхідно неодмінно піти на 10-тиденний карантин. Припинити його можна, пройшовши половину: тоді необхідно надати негативний результат тесту.
У Нідерландів такі самі умови в'їзду, що і в Австрії, щоправда, дещо відрізняється список використовуваних вакцин. Так, пускатимуть тих українців, які щепленні індійською вакциною Covishield.
- Pfizer/BioNTech (Comirnaty),
- Astra Zeneca EU (Vaxzevria),
- Johnson & Johnson (Janssen),
- Moderna (Spikevax),
- Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria),
- Serum Institute of India (Covishield),
- Sinopharm BIBP,
- Sinovac.
Паспорти вакцинації і COVID-сертифікати
- Кожен українець, який пройшов повний курс вакцинації, отримує паперовий сертифікат про це. Його визнає міжнародна спільнота.
- Від 1 липня у Європейському Союзі запровадили цифрові COVID-сертифікати. В Україні у цей же день почали тестувати майбутні цифрові прототипи сертифікатів.
- Важливо, що Україна і Європейський Союз уже досягли політичної згоди щодо взаємного визнання сертифікатів.