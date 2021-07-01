Австрія та Нідерланди відкрилися для вакцинованих українців

Дві європейські країни повністю відкрилися для українців, що мають щеплення від коронавірусу. Щоправда, поїхати у них вакциновані українці можуть не одразу.

Австрія та Нідерланди з 1 липня дозволили в'їзд вакцинованим українцям з туристичною метою. Втішну новину повідомив глава МЗС України.

Важливо Уряд затвердив міжнародний COVID-сертифікат

Австрія і Нідерланди відкрилися для українців

До Австрії можливий в’їзд без реєстрації та без карантину з сертифікатом про повну вакцинацію проти COVID-19. Майже усе, як у допандемічні часи.

Повністю вакциновані громадяни України можуть знову насолоджуватися безвізом,

– написав глава МЗС України.

Втім, є важливі умови: повний курс щеплення має бути проведеним не менш ніж за 14 днів до перетину кордону і певними вакцинами. У списку препаратів обох країн опинився китайський Sinovac, яким щеплюють українців у центрах масової вакцинації.

Вакцини, які визнає Австрія:

Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer;

Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca Covishield від Serum Institute of India;

COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson;

mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna;

Sinopharm/BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell),

Sinovac.

Також можливий в'їзд із негативним ПЛР-тестом, але необхідно неодмінно піти на 10-тиденний карантин. Припинити його можна, пройшовши половину: тоді необхідно надати негативний результат тесту.

У Нідерландів такі самі умови в'їзду, що і в Австрії, щоправда, дещо відрізняється список використовуваних вакцин. Так, пускатимуть тих українців, які щепленні індійською вакциною Covishield.

Pfizer/BioNTech (Comirnaty),

Astra Zeneca EU (Vaxzevria),

Johnson & Johnson (Janssen),

Moderna (Spikevax),

Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria),

Serum Institute of India (Covishield),

Sinopharm BIBP,

Sinovac.

Паспорти вакцинації і COVID-сертифікати

Кожен українець, який пройшов повний курс вакцинації, отримує паперовий сертифікат про це. Його визнає міжнародна спільнота.

Від 1 липня у Європейському Союзі запровадили цифрові COVID-сертифікати. В Україні у цей же день почали тестувати майбутні цифрові прототипи сертифікатів.

Важливо, що Україна і Європейський Союз уже досягли політичної згоди щодо взаємного визнання сертифікатів.