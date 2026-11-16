Стовпчики термометрів сягають 48 градусів: як ціле місто в Австралії сховалося під землю

В австралійському містечку Кубер-Педі жителі перенесли значну частину міського життя в скельні тунелі. Під землею облаштували будинки, готелі та храми, де температура весь рік тримається на рівні 19 – 25 градусів.

Як повідомляє видання Polsat News, пустельне містечко Кубер-Педі у штаті Південна Австралія розташоване за 846 кілометрів на північний захід від Аделаїди.

Що відомо про місто та його жителів?

Наразі тут постійно проживають близько 1,4 тисячі людей, які змушені щодня пристосовуватися до екстремальних природних умов.

Населений пункт відомий як світова столиця опалів, адже саме багаті родовища цього дорогоцінного каміння привели сюди перших шахтарів у 1916 році. Проте гірники швидко стикнулися з нестерпним кліматом, через який у літні місяці стовпчики термометрів регулярно перетинають позначку у 40 градусів.



Містечко Кубер-Педі розташоване під землею / Фото з відкритих джерел

За даними Австралійського бюро метеорології, температурний рекорд у містечку становить 48,3 градуса – цей показник фіксували двічі, у грудні 2019 року та наприкінці січня 2026-го. Ситуацію ускладнюють висока сонячна радіація, лише 67 хмарних днів на рік і мізерна кількість опадів, яка не перевищує 145 міліметрів.

Житло під скелями рятує від спеки

Щоб не залежати від постійної роботи систем кондиціонування, мешканці почали видовбувати приміщення безпосередньо в скельних породах. Для забезпечення безпеки такі конструкції створюють на глибині не менше чотирьох метрів, а деякі об'єкти заглиблені майже вдвічі більше.



Побут у підземному місті Кубер-Педі / LADbible

Головною перевагою скельних осель є природна термоізоляція, яка забезпечує стабільний мікроклімат у будь-який сезон. Завдяки товщі породи внутрішня температура протягом року надійно тримається в комфортних межах від 19 до 25 градусів тепла.

З часом підземна мережа розрослася до масштабів автономного міського центру. Сьогодні під поверхнею повноцінно функціонують продуктові магазини, ресторани, бари, казино, перукарні та підземні готельні комплекси для приїжджих.

Підземні храми та зйомки культового кіно

Окреме місце під землею посідають релігійні споруди кількох конфесій. У скелях діють католицька, англіканська та сербська православна церкви, причому низка старовинних підземних споруд першої половини XX століття отримала офіційний статус об'єктів національної спадщини Австралії.



Церква у підземному містечку / disgustingmen.com

Потік мандрівників суттєво зріс після того, як у 1987 році завершили асфальтування трансконтинентальної траси Стюарт. Окрім підземних галерей, туристів і кінематографістів приваблюють навколишні марсіанські ландшафти – саме тут знімали сцени для картин "Шалений Макс 3: Під куполом грому" та "Чорна діра".

На поверхні містечка життя також не зупиняється: там працюють сервісні заклади та функціонує нетиповий майданчик для гольфу без трави. Спортсмени носять із собою невеликі шматки штучного покриття, на які встановлюють м'яч перед кожним ударом.



Місто Кубер-Педі / Фото з відкритих джерел

Приблизно за 15 кілометрів від поселення розташована ще одна відома пам'ятка – паркан Дінго завдовжки 5614 кілометрів. Ця захисна лінія охороняє пасовища від нападів диких собак та інших хижаків і залишається найдовшою спорудою такого типу у світі.

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