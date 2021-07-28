В Австралії оператор безпілотника допоміг врятувати дайвера від акули

На узбережжі Австралії оператор дрону Метт Вудс допоміг врятувати дайвера від акули. Він побачив на моніторі, як у морі водолаз відбивається від атаки хижака, і викликав берегову охорону.

На щастя, дайвер залишився неушкодженим. Відео моторошної зустрічі 36-річний Метт виклав у своєму інстаграмі.

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Як усе було

Історія, від якої в жилах холоне кров, сталася біля популярного в Сіднеї пляжу Бонді.

Цього дня Метт, сидячи на балконі, запустив свій безпілотник, щоб оглянути море.

Коли дрон розмістився над відкритими водами, він побачив на моніторі дайвера, який плавав біля зграї риб. Серед них була й акула.

Спочатку я не розумів, що там відбувається. Але потім побачив, як водолаз використовував свій гарпун, щоб утримати акулу,

– розповідає Метт.

Він негайно викликав берегову охорону і продовжував спостерігати за дайвером, щоб скерувати до нього рятувальників.

Порятунок водолаза

Тим часом водолаз відбивався від атак акули і тикав нею зброєю для підводного полювання.



Оператор безпілотника побачив дайвера, якого атакувала акула / Скриншот з відео Метта Вудса

За словами Метта, хижак виглядав доволі розлюченим і щоразу намагався наблизитися до чоловіка. Коли акула "клюнула" на прикріплений до дайвера помаранчевий поплавок, людині вдалося трохи збільшити відстань між ними.



Акула нападала на водолаза / Скриншот з відео Метта Вудса

Незадоволена нападниця била поплавком об воду, але зрештою відступила, коли почула звук водного мотоцикла з берегової охорони. Тоді водолаз щасливо вибрався на скелі.

Уся ця моторошна сцена тривала приблизно пів години.

Наразі невідомо, хто був цим відчайдушним водолазом. Після його порятунку Метт відразу спустився на пляж з надією зустріти дайвера, однак його ніде не було.