Авіакомпанії скасовують тисячі рейсів на новорічні свята: з чим це пов'язано

Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила про скасування 33 тисяч рейсів у зимовому розкладі. Це близько 10% загального плану польотів.

Все через новий штам коронавірусу "Омікрон". Пілоти просто не можуть вийти на міжконтинентальні рейси через хворобу.

Читайте також Авіакомпанія LOT анонсувала новий напрямок з Польщі до України

Lufthansa скасовує 33 тисячі рейсів

Так, від 23 до 26 грудня будуть скасовані деякі трансатлантичні рейси, зокрема, у Бостон, Х'юстон та Вашингтон, а також деякі рейси до Японії.

За словами, генерального директора Карстена Шпора, кількість бронювань на святковий період різко скоротилася.

Передусім, нам не вистачає пасажирів на наших внутрішніх ринках у Німеччині, Швейцарії, Австрії та Бельгії, тому що ці країни найбільше постраждали від хвилі пандемії,

– зауважив він газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Шпор підкреслив, що авіакомпанія виконувала лише 60% рейсів у порівнянні з допандемічним 2019 роком, з "приблизно половиною" пасажирів.

Втім, Lufthansa не планує скасовувати всі поточні регулярні рейси. Адже, як зауважив Шпор, це мінімальна кількість, необхідна авіакомпанії, щоб зберегти свої злітні та посадкові місця у великих аеропортах.

Через зниження попиту в січні ми навіть скасували б значно більше рейсів. Але взимку нам доведеться виконати 18 тисяч додаткових, непотрібних рейсів, щоб забезпечити наші права на зліт і посадку,

– поскаржився він.

Керівництво авіакомпанії сподівається, що ситуація стабілізується до літнього сезону, після того, як більшість країн почнуть проводити бустерні щеплення від COVID-19.

Зверніть увагу Wizz Air забрав із продажу квитки на 10 рейсів з України: перелік скасованих напрямків

Авіакомпанії масово скасовують рейси

Внаслідок швидкого поширення "Омікрону" авіакомпанії скасували тисячі рейсів на період Різдва. Десятки тисяч пасажирів по всьому світові не змогли вирушити до місця призначення, пише BBC.

Згідно з даними вебсайту FlightAware, починаючи з 24 грудня було скасовано вже понад 8 тисяч рейсів. Найбільше постраждали авіаперевізники у США та Китаї.

Зазначається, що авіакомпанії змушені скасовувати польоти через масове інфікування персоналу, зокрема членів екіпажів.

COVID-19 у всьому світі: останні дані