Авіакомпанія пропонує пообідати на борту літака: скільки це коштує

Японська авіакомпанія Nippon Airways запропонувала пасажирам пообідати на борту, але нікуди не летіти. Подадуть їжу на борту припаркованого лайнера, який компанія презентувала як "крилатий ресторан"

Коштуватиме це 390 фунтів стерлінгів у першому класі – майже 15 тисяч гривень. Обід у бізнес-класі 194 фунта – це близько 7 тисячі гривень.

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Гостей заздалегідь попросили вибрати страви з японського чи інтернаціонального меню. У день відкриття заклад відвідало 60 пасажирів - всі вони відзначили якість та смак їжі і залишилися задоволені послугою.

У квітні авіакомпанія планує 22 сеанси обіду та вечері, кожен з яких триватиме близько трьох годин. Розваг немає, але клієнти отримують набори зручностей, а також можуть користуватися лаунжем авіакомпанії на внутрішньому терміналі Ханеди.

Через пандемію авіаційна галузь переживає серйозну кризу і це спонукало деякі авіакомпанії творчо підійти до проблеми простою парку літаків. Схожі послуги також пропонують авіалінії Сінгапуру, Великобританії та Фінляндії.

Авіакомпанія МАУ показала найбільший пасажирський літак в Україні Boeing 777-200ER, який має прихований повноцінний капсульний готель.