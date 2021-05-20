Одна з авіакомпаній встановить нові салони в старих лайнерах: як вони виглядатимуть

Нідерландська авіакомпанія KLM планує оновити застарілі салони на 14 середньомагістральних літаках Boeing 737-800. Це основний тип лайнерів, який авіаперевізник застосовує для європейських рейсів.

Як відомо, старі сидіння замінять новими тонкими кріслами зі шкіряним покриттям. Це дозволить прискорити прибирання літаків і знизить витрати палива.

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Нові крісла будуть легшими на 20%, тому вага авіалайнера зменшиться на 700 кілограмів, що дозволить авіакомпанії щорічно заощаджувати 58 тонн гасу на кожне повітряне судно.

Додатково нові сидіння отримають USB-порти, через які можна буде в польоті заряджати мобільні пристрої.



USB-порти в нових кріслах Boeing 737-800 / Фото: KLM

Також в рамках модернізації салонів KLM встановить LED-освітлення, яке змінює відтінок залежно від етапу польоту, і нові полиці для ручної поклажі збільшеного розміру.

Крім того, літаки оснастять супутниковими антенами, які дозволять пасажирам виходити в інтернет під час польоту через бортову Wi-Fi мережу.



Порівняння старого і нового салонів в Boeing 737-800 / Фото: KLM

Зараз KLM модернізувала перший Boeing 737-800. Решта 13 літаків розраховує оновити до березня 2022 року.