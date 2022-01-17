Авіакомпанія Bees Airline влаштовує розпродаж 5 тисяч авіаквитків: напрямки

17 січня 2022 , 18:31
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Джерело:

lowcost

Українська авіакомпанія Bees Airline почала розпродаж 5 тисяч квитків на усі свої напрямки з ціною 50 доларів в один бік. Поїздка у два боки обійдеться у100 доларів (2786 гривень).

Тариф доступний до продажу в період з 17 по 24 січня, квитки можна купити на рейси до 31 жовтня 2022 року. Ділимося найцікавішими напрямками. 

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Найдешевші квитки продаються в тарифі LIGHT, який передбачає переліт тільки з ручною поклажею вагою 7 кілограмів і розміром 55x40x23 сантиметрів. 

Куди можна полетіти з України 

З Києва:

  • Барселона,
  • Бургас,
  • Батумі,
  • Аліканте,
  • Араксос,
  • Корфу,
  • Ларнака,
  • Родос,
  • Тбілісі,
  • Єреван.

Зі Львова 

  • Київ,
  • Барселона, 
  • Тбілісі,
  • Прага.

З Одеси 

  • Київ, 
  • Прага,
  • Єреван, 
  • Тбілісі.

 Приклад бронювання на сайті Bees Airline / Фото Bees Airline

Квитки можна придбати на офіційному сайті bees.aero