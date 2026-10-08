350 видів рослин з усього світу: яке неймовірне місце на Львівщині варто побачити у жовтні

На Львівщині є місце, де на площі кілька гектарів зібрали сотні видів дерев і кущів. Серед них є не лише представники української флори, а і рослини з Північної Америки, Японії та Китаю.

Йдеться про Арборетум у селі Страдч Яворівського району. Він розташований серед пагорбів Розточчя та поєднує наукову колекцію рослин із мальовничими алеями.

Де розташований Арборетум?

Арборетум розташований у селі Страдч Яворівського району Львівської області та займає 5,7 гектара. Територія майже рівна, а перепад висот становить близько 10 метрів.

Це місце є не просто парком, а науково-дослідною територією з експозиційними та дослідними ділянками. Його історія почалася ще у 1962 році. Тоді тут висадили перші 200 дерев, серед яких були модрина, різні види горіха, туя, береза, тополя та черемха пізня.

Арборетум восени / інстаграм krasoty.zemli

Які рослини тут можна побачити?

Його колекція охоплює близько 350 таксонів рослин. Тут представлені дугласія Мензиса, ялиця одноколірна, кипарисовик Лавсона, туя велетенська, чорний та сірий горіхи, червоний дуб, магнолії та черемха пізня.

Окремі рослини походять із Японії та Китаю. Серед них: гінкго дволопатеве, туйовик японський, магнолії, метасеквоя китайська та евкомія в'язолиста. Є в колекції і види, занесені до Червоної книги України – це тис ягідний, бруслина карликова та клокичка периста. Окрему групу становлять представники роду сосна, а саме європейська, сибірська та корейська кедрові сосни.

Чому восени Арборетум особливо цікавий?

Територію арборетуму перетинають алеї, які поділяють її на окремі ділянки з групами дерев і кущів. Однією з його окрас є алея дугласії Мензиса. Поруч ростуть різні форми туї західної. Різноманіття рослин робить територію цікавою для осінньої прогулянки. У жовтні, коли дерева та кущі змінюють зелене листя на осінні відтінки, алеї та рослинні композиції можуть виглядати особливо мальовничо.

Де розташований Арборетум: дивитись на картах