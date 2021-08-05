Мав трапезу в кар'єрі біля популярного курорту: крокодил на Арабатській стрілці снідав качкою

Рибалки на Херсонщині поблизу популярного курорту помітили велику рептилію. Крокодил саме снідав качкою. Чоловіки повідомили про тварину до поліції, а ті своєю чергою залучили до роботи ветеринарів.

Інцидент трапився в одній зі штучних водойм, на місці колишнього піщаного кар'єру. Але це не є популярною локацією для відпочинку – озерце заросло очеретом.

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Крокодил на Арабатській стрілці

У Херсонській поліції підтвердили, що до них звернулись відпочивальники.

Подзвонили двоє місцевих рибалок, що в одній з водойм на території Арабатської Стрілки, побачили крокодила. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та рятувальна служба. Також приїхали ветеринари, щоб його дістати,

– розповіла речниця поліції Херсонської області Тетяна Скуба.

На місці правоохоронці виявили, що з води стирчала голова крокодила. 6 поліцейських охороняли територію до приїзду ветеринарів. Довжина тварини – близько 1,5 метра.



Крокодил, якого дістали з кар'єру / Фото Поліція Херсону

Але на жаль, поки спеціалісти діставали рептилію зі штучної водойми, вона загинула. Причину мають встановити ветеринари, бо невідомо, як туди потрапив хижак та скільки провів часу.

У поліції також зазначили, що повідомлень про зникнення крокодила до них не надходило.