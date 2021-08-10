Античне місто на березі Бузького лиману: тисячолітня "Ольвія" приваблює туристів

На березі Бузького лиману, за 40 кілометрів від Миколаєва, розташоване село Парутине. Воно приваблює туристів не лише мальовничими краєвидами, а й романтикою античності. Саме там розташований Національний історико-археологічний заповідник "Ольвія".

Про село Парутине у своїх творах згадував ще Геродот. Античне місто-державу заснували на початку VI століття до нашої ери. Воно проіснувало майже тисячу років.

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У перекладі з грецької "Ольвія" означає "щаслива". У вересні 2021 року виповнюється 100 років, відколи городище взяли під державну охорону.

Рай для археологів

Відома археологиня Алла Буйських вважає "Ольвію" унікальною пам'яткою світового масштабу. На відміну від античних пам'яток у Середземному морі – Італії, Греції – чи в Туреччині, українська територія ще недостатньо досліджена.



Ольвія досі мало досліджена археологами / Фото з сайту заповідника

"Тут немає ані середньовічного культурного шару, ані сучасного міста. Ольвія є справжнім парадізом для професійних археологів", – зазначила Буйських.

Зевсів курган

Античне городище на Миколаївщині почали розкопувати 120 років тому. Донині археологи щороку знаходять нові поховання та артефакти. Цілий комплекс пам'яток стародавнього міста-держави розташований на 300 гектарах.



Зевсів курган є відомою локацією в Ольвії / Фото з сайту заповідника

Однією з найвідоміших локацій Ольвії є Зевсів курган. Він розташований у центрі городища, його звели ще у II столітті нашої ери. Пам'ятка добре збереглася, але її розграбували ще до того, як про неї стало відомо археологам.

"Скоріш за все, тут поховали особу чи осіб, які мали статус у міській ієрархії. Міська аристократія або навіть вихідці із храмового жрецтва", – розповів історик Валерій Чернявський.

За його словами, оскільки курган розграбували, наразі точно сказати, кого там поховали, не можна. Ймовірно, вміст пам'ятки розікрали за кілька разів.

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Будинок Бахтова

Заслужений художник України Володимир Бахтов мешкає за 350 метрів від "Ольвії". Він усе життя присвятив заповіднику та навіть стилізував під нього власне житло.

"Люди знають мою любов до каменю й дарують їх мені. Майже у кожному дворі є античний камінь або в фундаменті, або курятник може бути збудований із частин від кургана", – зауважив Бахтов.

Античну державу художник зображає на своїх роботах у різних техніках, особливу увагу надає офорту – витисканню на мідних або цинкових пластинах. Частина робіт присвячена містичному ритуалу давніх людей – ініціації. Його учасники переживали транс і своєрідне переродження у печерах.

"Ольвія" знову відкрита для туристів

Через пандемію коронавірусу у 2020 році заповідник майже не відвідували туристи. Директор "Ольвії" Роман Козленко пояснив, що у найближчому майбутньому там планують проводити інтерактивні екскурсії та оновити музейний комплекс для працівників і волонтерів-археологів.



Ольвія відкрита для туристів / Фото з сайту заповідника

"Для туристичного екскурсійного маршруту ми відновлюємо деякі археологічні об'єкти", – додав він.

Заповідник "Ольвія" включає в себе городище з системою водопостачання, некрополь з різними типами поховань і острів Березань у Чорному морі, де існувало найдавніше давньогрецьке поселення Північного Причорномор'я. На території є музей, залишки мурів, цитаделі та житлових кварталів.