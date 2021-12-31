В Амстердамі закриють усі туристичні магазини: з чим це пов'язано
Джерело:Dutchreview.com
Столиця Нідерландів заявила про намір закрити сувенірні магазини. Амстердам зробить це задля боротьби з надмірним туризмом.
Також у такий спосіб місто планує повернути місцевих жителів.
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В Амстердамі закриють усі туристичні магазини
Згідно з заявою міської ради, місто закриє комерційні майданчики протягом наступного місяця.
Власники 167 об'єктів в історичному центрі Амстердаму більше не зможуть перетворювати свої торгові площі на сувенірні магазини, секс-шопи, мінісупермаркети, обмінні пункти, банкомати або продовольчі магазини,
– йдеться у повідомленні.
На їхньому місці з'являться книгарні та тренажерні зали.
Так, мерія хоче показати, що Амстердам – місто для життя, а не для туристів.
Амстердам хоче заборонити продавати канабіс туристам
Крім того, в Амстердамі планують заборонити відвідування туристам відомих кафе з канабісом. Пропозицію висунула мер міста Флемке Халсема, після того, як столиця Нідерландів "стала свідком антигромадської поведінки туристів".
Канабіс-кафе користуються популярністю в іноземців, яких тягне до міста, де наркотик можна придбати за певним лімітом.
Халсема пропонує дозволити відвідування лише жителям Нідерландів, щоб гості могли зосередитися на інших туристичних місцях і подорожували до Амстердама з правильних причин.
Раніше мер Халсема вже висувала цю пропозицію в лютому 2020 року, але, згідно зі звітом, через подібну заборону одна третина туристів припинить відвідувати країну.