Замість хащів – амфітеатр: де у Луцьку облаштували новий простір для відпочинку

Ще донедавна ділянка біля Сапалаївки поруч із фабрикою "Лучанка" у Луцьку була закинутою, а прохід до річки залишався закритим. Тепер територію впорядкували та облаштували тут простір для відпочинку та різноманітних подій.

Як повідомляє Misto.media, на території фабрики на вулиці Млиновій, 13, у Луцьку створили новий вуличний простір з амфітеатром. Його відкрили 29 серпня під час "Здибанки на Лучанці". Над проєктом працювали резиденти фабрики, урбаністи ГО "місто.ребут" та студенти-архітектори.

Що змінили на території біля річки?

Роботу над простором розпочали у березні. Команда дослідила територію та зібрала пропозиції спільноти "Лучанки". Раніше ділянка біля Сапалаївки була захаращена сміттям, а річку майже не було видно через хащі. Прохід через бетонний паркан також був закритий.

Активісти розчистили територію біля річки та відновили пішохідний маршрут від фабрики до "Слоника" і Палацу учнівської молоді. Під час толоки прибрали сміття та визначили стежку, намагаючись мінімально втручатися в дерева та кущі. Стежку огородили невеликим тином із гілок, які довелося підрізати. Водночас хащі за ним залишили – їх не стали повністю розчищати, щоб не знищувати середовище для птахів і комах.

Як виглядає територія / фото misto.media

Де облаштували амфітеатр?

Новий амфітеатр розташували біля північного фасаду фабрики, у затінку двох стін. Звідти відкривається вид на зелену зону вздовж Сапалаївки. Простір має стати місцем для відпочинку резидентів та проведення спільних заходів, зокрема фестивалів. Раніше на території фабрики не було спільної зони, де резиденти могли б відпочивати та взаємодіяти.

Місце для амфітеатру обирали також з урахуванням руху сонця. В обідню спеку тут є тінь, а протягом дня її розташування змінюється, тому простір можна використовувати в різний час. Для будівництва використали дошки зі старих конструкцій у приміщеннях фабрики. Їх демонтували та повторно використали для амфітеатру.

Чи став доступ до річки відкритим для всіх?

Повністю відкритою територію не зробили. Хвіртку в бетонному паркані залишили під контролем, щоб зберегти приватність резидентів "Лучанки". Зацікавлені користувачі фабрики отримали власні ключі, а під час публічних заходів хвіртку планують відчиняти на весь день.

Водночас команда хоче поступово зробити річку більш помітною та доступною для міста. Проєкт пов'язують з ідеєю "Зеленого коридору" вздовж Сапалаївки. У перспективі на "Лучанці" також планують створити зрозумілу навігацію територією та інформувати відвідувачів про резидентів і майбутні події. Це має допомогти залучати до простору не лише його нинішніх користувачів, а і людей із сусідніх районів.