Американець збудував "собор" із 60 тонн сміття

У столиці Техасу, місті Остін, живе дивак, який зібрав на своєму задньому дворі понад 60 тонн сміття. Старі телевізори, велосипеди, труби та інший металобрухт не просто безладно розкидані, вони складають височенну споруду із секретними кімнатами, сходами, вежею і навіть тронною залою.

Господар садиби Вінс Ханнеманн називає своє творіння "собором сміття". На його будівництво у чоловіка пішло кілька десятків років. Переживши етапи відторгнення та становлення, смітниковий "храм" зрештою став місцевою туристичною меккою, яка приваблює людей звідусіль.

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Історія "собору сміття"

Вінс почав будувати "собор" у 1988 році, коли йому було приблизно 20 років.

З того часу він постійно щось додає, і, за його підрахунками, зараз він містить понад 60 тонн сміття.

Спочатку йому доводилося самому збирати відходи, але незабаром люди жертвували свої старі речі, щоб допомогти розширити "храм".

Люди постійно запитують, що спонукало мене зробити це? Я відповідаю, що зробив це без будь-якого глибинного значення, просто тому що мені це сподобалось. І коли він перестане мені подобатися, я зруйную його,

– каже Вінс.



"Собор сміття" має скелетований вигляд / Фото flickr

Гуляючи "собором"

Окутаний багаторічною субтропічною техаською рослинністю, "собор" є порожнистим каркасом з імпровізованих приміщень, всередині та зовні яких зібрані предмети масового виробництва: колеса газонокосарки, автомобільні бампери, кухонне начиння, сходи, кабелі, пляшки, друковані плати, деталі для велосипедів, бракована цегла та багато іншого, що іноді неможливо ідентифікувати.



"Собор" складається з приладів, деякі з яких все ще працюють / Фото flickr

Невеличкий ззовні, з середини "собор" чарівно розширюється і пропонує піднятися сходами, щоб на кожному рівні розглянути усі експонати, які зрештою утворюють склепінчасті стелі, оглядові майданчики, або "Тронну кімнату", стілець якої зроблений з казна-чого.



Тронна кімната / Фото flickr

Підсвічені пивні вивіски, годинники та інші електричні прилади все ще працюють, живлячись від захованих ​​кабелів та розеток.



"Собор" має кілька поверхів / Фото flickr

"Собор" намагалися знести

Кілька років тому деякі сусіди намагалися позбутися будівлі. Вони подали кілька офіційних скарг і місто прислало інженерів, які в кінцевому підсумку визнали "собор" структурно безпечним.

Єдиною частиною "храму", яку Вінсу довелося знести, була його піраміда із 200 телевізорів. Її рештками зараз є менша телевізорна вежа, деякі елементи якої все ще блимають.



"Собор" побудований із 60 тонн сміття / Фото flickr

Туристи є частими гостями "собору" і Вінс охоче проводить екскурсії по своєму творінню. А ще він здає її в оренду для проведення вечірок, весіль чи інших святкувань. Люди переважно приходять не з пустими руками, а приносять якусь річ, що може стати частиною нетривіальної конструкції.



Туристи щоразу приносять з собою речі, які можуть стати частинкою "собору" / Фото flickr