Албанія посилює карантин з 6 вересня: змінюються умови перетину кордону для туристів

Албанія посилює правила в'їзду та карантинні обмеження через поширення штаму "Дельта". Нові правила почнуть діяти вже з 6 вересня.

На кордоні необхідно буде показати COVID-сертифікат, довідку про перенесену хворобу або негативний результат ПЛР-тесту. Він нововведення звільнюються лише діти до 6 років та транзитні туристи.

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Обмеження в Албанії

Впродовж серпня в Албанії реєструють у кілька десятків разів більше випадків захворювань на COVID-19 у порівнянні з липнем. Крім того, шириться штам "Дельта". Аби уникнути спалаху більш небезпечної мутації, уряд туристичної країни запроваджує обмеження.

Відтак керівництво держави вирішило залишити та трохи продовжити комендантську годину – вона триватиме з 23:00 до 06:00.

Маски є обов’язковим елементом "стилю" громадян та туристів у закритих приміщеннях. За порушення цих двох обмежень можна отримати штраф – від 24 євро. Але якщо поліція піймає вдруге, то плата за порушення становитиме вже 40 євро.

Між іншим, штрафи передбачені й для підприємств та юридичних осіб за порушення карантину. Вони варіюються від 950 до 6 680 євро.