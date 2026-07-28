Гігантські акули просто біля берега: де в Європі можна побачити рідкісних морських велетнів

Зустріти одну з найбільших риб на планеті здається майже нереальним. Проте в одній європейській країні щороку виникає унікальна можливість побачити цих морських велетнів так близько, що інколи вони пропливають лише за кілька метрів від людей.

Йдеться про акул-баскінгів – це гігантські акули, що живляться планктоном. Вони щороку припливають до західного та південно-західного узбережжя Ірландії, повідомляє BBC. Попри свої величезні розміри, ці тварини не становлять загрози для людей і вважаються одними з найбільш миролюбних акул у світі.

Чому саме Ірландія стала одним із найкращих місць для спостереження за акулами?

Щороку з квітня до початку липня, а потім знову в серпні та вересні сотні акул-баскінгів припливають до берегів Ірландії. Їх приваблює велика кількість копеподів і планктону, якими вони харчуються. Особливість ірландського узбережжя полягає в тому, що планктон концентрується дуже близько до берега. Саме тому акули часто запливають у мілководні затоки, де їх можна побачити навіть із суші.

Як виглядає акула: дивитись відео

За словами дослідниці Ірландської групи з вивчення акул-баскінгів Челсі Грей, ці акули мешкають у холодних водах по всьому світу: від Шотландії до Нової Зеландії. Однак саме в Ірландії вони підпливають настільки близько до узбережжя, що спостерігати за ними набагато простіше, ніж будь-де.

Акули-баскінги є другою за величиною рибою у світі після китової акули. Вони можуть досягати приблизно 10 метрів завдовжки, але живляться виключно дрібним зоопланктоном, який відфільтровують із води.

Чому ці акули мало не зникли?

Сьогодні туристи приїжджають до Ірландії, щоб помилуватися цими морськими велетнями, однак ще кілька десятиліть тому ситуація була зовсім іншою. У 1950 – 1960-х роках острів Ахілл був найбільшим у світі центром промислу акул-баскінгів. Їх виловлювали заради печінкової олії, яку використовували у косметичній промисловості, для виробництва мастильних матеріалів та лікувальних засобів.

Крім того, високо цінувалися й акулячі плавники. Масовий вилов вівся не лише в Ірландії, а й у багатьох інших країнах. До кінця 20 століття це призвело до різкого скорочення чисельності виду. Останню акулу-баскінга біля берегів Ірландії виловили у 1984 році. Згодом їхня кількість почала поступово відновлюватися, однак у світовому масштабі вид досі перебуває під загрозою зникнення. У 2018 році його внесли до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи.

Як сьогодні проходять зустрічі з гігантськими акулами?

Останніми роками в Ірландії активно розвивається екотуризм, пов'язаний зі спостереженням за акулами-баскінгами. Морські сафарі проводять із дотриманням спеціальних правил, щоб не турбувати тварин. З 2022 року акули-баскінги перебувають під захистом Закону про дику природу Ірландії. Це єдиний вид риб у країні, щодо якого заборонено не лише полювання, а і навмисне турбування або втручання і місця годування та розмноження.

Для туристичних компаній діє спеціальний кодекс поведінки. Човнам заборонено навмисно наближатися до акул, а коли вони опиняються ближче ніж за 50 метрів, двигуни переводять у нейтральний режим. За словами капітанів екскурсійних суден, нерідко саме акули самі підпливають до човнів із цікавості.

Навіть якщо зустріти акулу не вдається, під час таких морських прогулянок туристи часто бачать дельфінів, тюленів, морських птахів, а іноді й мінк-китів. Тим же, кому щастить побачити акул-баскінгів, це видовище запам'ятовується на все життя. Деякі очевидці розповідають, що спостерігали одразу десятки або навіть сотні гігантських риб, які одночасно підіймалися до поверхні моря, а інші бачили, як акули повільно пропливали просто під човнами або навіть поруч із людьми, які плавали на сапбордах.