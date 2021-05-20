"Долина диявола": чому туристам варто відвідати український Гранд-Каньйон

Мало кому відомо, що в Україні є власний Гранд-Каньйон. Диво природи розташоване в Миколаївській області й має назву Актовський каньйон. Він є частиною Національного природного парку "Бузький Гард".

Його ще називають "Каньйон Диявола" або "Малий Крим" через схожість із Великим Кримським. Чим такий особливий цей каньйон – читайте далі.

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Опис

Актовський каньйон розташований поблизу села Актово. Його загальна площа становить 250 гектарів, а довжина більше ніж п'ять кілометрів. Висота скель сягає 40 – 50 метрів – це приблизно 20-поверховий будинок.

Каньйон вважається єдиним у Європі, який за геолого-ландшафтними показниками в точності повторює знамениті каньйони Північної Америки. Такий собі Гранд-Каньйон в мініатюрі.



Актовський каньйон / Фото: Instagram / @ukrainer_net

Господарська діяльність людини майже не торкнулася місцевої природи, а особливий мікроклімат сформували унікальне поєднання рослин і тварин. 30 представників рослинного світу занесені в Червону Книгу України.

Також тут мешкає безліч дрібних видів тварин – ящірки, птахи, вужі, черепахи. Рідко, але можна зустріти оленів і лелек.

Легенди

Гранітні валуни, стрімкі скелі, величезні кам'яні брили нависають над рікою Мертвовід – притокою Південного Бугу.

Згідно з переказами, по цій річці відправляли в останню путь своїх царів стародавні скіфи.



Чому варто відвідати Актовський каньйон / Фото: Instagram / @ukrainer_net

Ще одна з версії свідчить, що за часів татарських набігів місцеві жителі вирішили боротися з загарбниками за допомогою отрути. Вони зварили зілля і вилили його в річку вище за течією від місця ночівлі ворогів. Коли татари спробували воду, то загинули майже миттєво у страшних муках.

Саме через такі легенди каньйон отримав назву "Долина диявола".

Чим зайнятися?

Актовський каньйон – це одне з найпопулярніших місць для скелелазів. Гранітні породи схожі на такі як в Буцькому каньйоні, де вже багато обладнаних трас, чим цей каньйон похвалитися не може. Однак все ж декілька зручних місць для скелелазіння є, здебільшого на правому березі річки.



Скелі Актовського каньйону / Фото: Instagram / @ukrainer_net

Також можна скласти велосипедний маршрут по каньйонах Південного Бугу, відвідавши за 3 – 4 дні скелі Южноукраїнська, Актовський, Арбузинський каньйони і Трикратський ліс.

Крім того, ви завжди можете розкласти тут намет, й насолоджуватися природою і вдень, і вночі.