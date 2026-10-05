Моторошне й прекрасне: де у світі є озеро, яке може перетворити тварин на "каміння"

У світі є озеро, яке одночасно прекрасне й моторошне. Воно може бути яскраво-червоним, рожевим або помаранчевим, а його вода настільки лужна й солона, що здатна перетворювати на камінь рештки загиблих тварин і птахів. Водночас саме тут є безпечне місце для розмноження рожевих фламінго.

Мовиться про озеро Натрон на півночі Танзанії. Для більшості тварин ця водойма є непридатною для життя, але не для фламінго. Детальніше про озеро Натрон розповість 24 Канал.

Де розташоване озеро Натрон?

Натрон лежить на півночі Танзанії, у східній частині Великої рифтової долини. Воно розташоване неподалік від кордону з Кенією та приблизно за 200 кілометрів від Аруші – одного з головних туристичних центрів північної Танзанії.

Озеро лежить біля підніжжя активного вулкана Ол-Доїньо-Ленгаї і саме вулканічна активність пояснює незвичайний хімічний склад Натрону. Мінерали з навколишніх порід і гарячих джерел потрапляють у водойму, а сильне випаровування залишає їх у концентрованому вигляді.

Натрон досить мілкий – його глибина зазвичай не перевищує кількох метрів, а розміри та площа водойми змінюються залежно від рівня води. У спекотному кліматі випаровування відбувається дуже активно, через що концентрація солей постійно зростає.

Озеро Натрон: карта

Чому озеро має яскравий колір?

Натрон часто набуває різних відтінків червоного кольору, а причина полягає у ціанобактеріях, які добре почуваються у надзвичайно солоному й лужному середовищі. У періоди сильного випаровування сіль концентрується, а мікроорганізми забарвлюють воду та соляну кірку в насичені кольори. Саме тому фотографії озера з висоти здаються відфотошопленими.

Озеро Натрон набуває рожевого кольору / Фото Depositphotos

Як Натрон може перетворити тварин на камінь?

Найвідоміша особливість озера пов'язана із закам'янілими тілами тварин, які іноді знаходять на його берегах. Однак важливо розуміти, що озеро Натрон не здатне перетворити живу тварину на камінь за лічені хвилини.

Вода озера містить велику кількість карбонатних солей, а її лужність за певних умов може бути надзвичайно високою. Коли тіло загиблої тварини опиняється в такому середовищі та згодом висихає, на ньому можуть відкладатися мінерали, створюючи характерний кам'яний вигляд.

Саме такі рештки птахів і кажанів фотографував британський фотограф Нік Брандт. На його знімках вони виглядають майже як статуї, що й закріпило за озером моторошну репутацію.

Чому фламінго не кам'яніють в озері Натрон?

Парадокс Натрону полягає в тому, що ця небезпечна для більшості тварин водойма є надзвичайно важливою для малих фламінго. Озеро є головним місцем їхнього розмноження у Східній Африці, адже саме тут гніздяться близько 75% світової популяції малих фламінго.

Птахи пристосовані до таких умов: завдяки грубій шкірі їхні ноги добре витримують солону воду. Фламінго харчуються ціанобактеріями, які активно розмножуються у солоних водоймах, а гнізда будують на соляних острівцях і мілководдях. Саме їдке середовище Натрону захищає гнізда від багатьох хижаків.

Рожеві фламінго на озері Натрон / Фото Depositphotos

Натрон – це складна екосистема, у якій екстремальні умови одночасно відлякують хижаків і створюють унікальні умови для окремих видів. До озера часто приїжджають туристи, які хочуть побачити незвичайні пейзажі та великі колонії фламінго.