В аеропорту передали телефон пасажиру через ілюмінатор пілота: відео

Співробітники аеропорту в Каліфорнії знайшли незвичайний спосіб повернути забутий телефон туристу і потрапили на відео.

Пасажир авіакомпанії перед зльотом виявив, що залишив свій мобільний телефон біля виходу на посадку. Тоді робітники аеропорту придумали нестандартну схему, щоб повернути гаджет мандрівникові.

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На опублікованих в мережі кадрах видно, як співробітники митного контролю передали телефон працівникові на злітно-посадковій смузі, а той підстрибнув і віддав його в руки командиру повітряного судна через ілюмінатор.