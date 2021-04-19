Skytrax назвав аеропорти з найдорожчими та найдешевшими ПЛР-тестами: перелік з цінами

Негативний ПЛР-тест вже універсальна вимога для будь-якого виду міжнародних поїздок у 2021 році. Консалтингова компанія Skytrax вирішила проаналізувати вартість тестування в різних аеропортах світу.

Агентство проаналізувало дані 77 повітряних воріт по всьому світу. Їх дослідження показало різницю між найнижчими та найвищими цінами на ПЛР-тести – вона досягає 396 доларів.

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За даними Skytrax, найдорожчий ПЛР-тест в японському аеропорту Кансай – 404 долари, а найдешевший в індійському аеропорту Мумбай для пасажирів внутрішніх рейсів – 8 доларів.

За невелику плату можна зробити тест у Ризі – 44 долари. В багатьох німецьких аеропортах плата складає близько 80 доларів, а у Великобританії ПЛР-тести в аеропорту коливаються між 82 і 135 доларами.

Агентство вважає, що російські аеропорти пропонують найдоступніші тарифи. ПЛР-тест з часом очікування результату 12 годин – від 22 доларів в Ростові-на-Дону, а в Домодєдово – до 30. Стандартне тестування методом ПЛР в Шереметьєво – 23 долари, а прискорене (2 години) – 36.

У країнах СНД найнижчі тарифи встановлені в Мінську – 15 доларів, й столиці Казахстану Нур-Султана – 20 доларів.

Зазначається, що в обох київських аеропортах Бориспіль та Жуляни пропонують пройти тест за 40 доларів.



Ціни на ПЛР-тести в різних аеропортах світу / Фото: Skytrax

Від чого залежить ціна?

Аналіз Skytrax показав, що вищі ціни в розвинутих країнах, де істотну роль відіграють витрати на інфраструктуру, заробітну плату працівників і витрати лабораторій. Деякі держави стягують податки з тестів, що також відбивається на їх вартості. Наприклад, у Великій Британії в ціну включено 20% ПДВ.

При цьому на додаток до стандартних ПЛР-тестів з'явилися інші види перевірки (тести на антиген, імунохроматографічний аналіз, петлева ізотермічна ампліфікація ДНК і РНК, тест на нуклеїнові кислоти). За даними організації, розширення видів тестів дозволить знизити час на тестування і зберегти при цьому високий рівень точності, як при використанні ПЛР-тестів.