Не лише Краків і Варшава: до яких аеропортів українцям найзручніше дістатися

Перетин кордону для українців часто перетворюється на справжнє випробування. Через перевантажений польський напрямок мандрівники можуть проводити в автомобільних чергах кілька діб або втрачати час через запізнілі рейси. Проте існують зручні та швидкі альтернативи, які дозволять розпочати відпустку без зайвого стресу.

Шукаючи оптимальні маршрути для подорожей за кордон, варто звернути увагу на сусідні країни, які пропонують чудову логістику та великий вибір рейсів, пише Dovkola. Існує кілька ідеальних країн, які ведуть до Європи, дозволяючи уникнути виснажливих черг.

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Як дістатися до Угорщини?

Доїхати до зручних пасажирських аеропортів Угорщини, розташованих у Будапешті та Дебрецені, можна поїздом, автобусом чи на автомобілі. Цей напрямок є найкращим вибором для польотів до Італії, Іспанії, Німеччини чи Франції, адже звідси курсує величезна кількість бюджетних лоукостів Wizz Air та Ryanair.

До Міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста в Будапешті найкомфортніше добиратися залізницею, що дозволяє уникнути багатогодинних черг на митниці.

Щодня курсують прямі потяги:

Київ – Будапешт (їде через Львів, Мукачево й Чоп);

Київ – Відень (має зупинку в Будапешті).

Вони доставляють пасажирів до будапештського вокзалу за 17 – 18 годин при посадці в Києві.



Вокзал Будапешту / Фото Pexels

Альтернативний варіант – доїхати поїздом до станції Чоп, потім пересісти на "Інтерсіті" чи регіональні поїзди сполученням Мукачево – Чоп – Будапешт. З центрального чи інших залізничних вокзалів столиці Угорщини до аеропорту курсує спеціальний експрес-автобус 100E. Також можна скористатися метро й міським автобусом, або ж місцевим потягом до залізничної станції Ferihegy й далі міським автобусом до самого терміналу.

З Києва, Львова, Ужгорода, Мукачева, Івано-Франківська й Чернівців доступні міжнародні автобусні маршрути, що прямують одразу до аеропорту Ференца Ліста. Цей шлях займає більше часу, оскільки на митниці можна простояти до 8 годин, проте він позбавляє необхідності робити пересадки.

Варто звертати увагу, що деякі маршрути прибувають на центральний автовокзал столиці – Неплігет (Népliget), звідки до аеропорту доведеться їхати на метро й міським автобусом або на таксі. На власному авто найкраще прямувати через пункт пропуску "Чоп (Тиса) – Захонь". Від нього до аеропорту Ференца Ліста близько 330 кілометрів автобаном. Віньєтку для оплати доріг можна придбати на першій угорській АЗС або оформити онлайн заздалегідь.

До аеропорту Дебрецена найлегше дістатися через залізничний пункт пропуску Чоп. Після прибуття в Чоп пасажир пересідає на угорський поїзд до Дебрецена, а з головного залізничного вокзалу міста до аеропорту курсують автобуси та таксі.

Прямі потяги Київ – Будапешт і Київ – Відень також проїжджають через Дебрецен без пересадок. З Києва, Житомира, Львова, Рівного та Ужгорода ходять прямі автобуси до Дебрецена. Також можна дістатися до Ужгорода чи Мукачева, звідки прямує достатньо автобусів до аеропорту Дебрецена.

Огляд потягу Київ – Будапешт: дивіться відео

Від КПП у Чопі до аеропорту Дебрецена – 120–130 кілометрів хорошої дороги. На Закарпатті приватні мікроавтобуси пропонують послугу трансферу з дому просто до входу в термінал.

Зверніть увагу! На своєму авто перетнути кордон з Угорщиною можна через цілодобові КПП: "Чоп (Тиса) – Захонь", "Лужанка – Берегшурань", "Вилок – Тісабеч". Також працюють пункти, відчинені з 07:00 до 18:00–19:00 (тільки для легкових авто): "Косино – Барабаш", "Дзвінкове – Лонья", "Велика Паладь – Надьгодош". Для перетину кордону на авто обов’юково потрібно мати міжнародну страховку "Зелена карта" й угорську віньєтку.

Як дістатися до Румунії?

Румунські аеропорти є чудовою точкою старту для польотів у Грецію, на Кіпр, Тенерифе, до країн Близького Сходу або на курорти Туреччини. Аеропорти у Сучаві та Яссах розташовані максимально близько до кордонів України.

До Міжнародного аеропорту імені Анрі Коанди в Бухаресті можна доїхати поїздом Київ – Бухарест, який щодня курсує з України, зупиняючись на вокзалах Вінниці, Жмеринки, Могилів-Подільського. Рівно через добу пасажирів зустрічає Бухарест – Норд – центральний залізничний вокзал міста.

Існує варіант із пересадкою у Молдові: спочатку поїздом Київ – Кишинів, а з Кишинева – щоденним потягом до Бухареста. З головного залізничного вокзалу міста до аеропорту Анрі Коанди цілодобово й кожні 40 хвилин курсує електропоїзд, також можна доїхати міським автобусом або на таксі. З Києва, Львова, Одеси, Дніпра й Чернівців до самого аеропорту в Бухаресті курсують комфортабельні автобуси без пересадок.

На власному автомобілі перетнути кордон з Румунією можна через пункти пропуску на Закарпатті ("Дякове – Халмеу" та "Солотвино – Сігету Мармацієй"), у Чернівецькій області ("Красноїльськ – Вікову де Сус", "Дяківці – Раковець" та найзавантаженіший "Порубне – Сірет"), а також через поромну переправу в Одеській області "Орлівка – Ісакча".



В Бухарест можна дібратись на власному авто / Фото Pexels

Ще один маршрут пролягає через пункт "Рені – Джурджулешти" до Молдови, звідки за кілька кілометрів можна заїхати в Румунію через ПП "Галац". Усі ці пункти працюють цілодобово.

До аеропорту міста Сучави найлегше доїхати з автовокзалу Чернівців – автобуси прибувають одразу в термінал. Тією ж дорогою, через ПП "Порубне – Сірет", можна доїхати на таксі або на власному авто. Поруч з аеропортом є платна цілодобова стоянка.

Аеропорт Ясси також розташований близько до кордону. Сюди зручно їхати автобусом з Одеси чи з Чернівців. Залізницею до Ясс можна дістатися потягом Київ – Бухарест або через Молдову: поїздом Київ – Кишинів до станції Унгени, де пересісти на потяг Унгени – Ясси-Сокола, звідки до терміналу ходять міські автобуси. На авто до Ясс їдуть або через "Порубне – Сірет", або через Одеську область до Кишинева, а звідти через ПП "Скулень – Скуляни" до Румунії.

Як дістатися до Словаччини?

З Братислави всього 1 година їзди на автобусі до Відня, тому словацькі аеропорти часто використовують як зручний та дешевший дублер австрійських літовищ для вильотів у будь-який куточок світу.

До Міжнародного аеропорту імені Штефаника в Братиславі з Києва щодня прямує потяг. У Чопі всі пасажири пересідають з українського потягу до словацького за одним квитком. Інший варіант – доїхати до Чопа, звідти поїздом до словацького Кошице, а там пересісти на потяг до Братислави. Від залізничного вокзалу словацької столиці до аеропорту курсує зручний міський автобус прямо від будівлі станції.

Автобуси з Києва та Львова до Братислави відправляються майже щогодини, забираючи пасажирів у багатьох українських містах. Більшість перевізників доставляють пасажирів одразу до терміналу. Мандрівка на своєму авто найкраще пролягає через Ужгород, де працює головний цілодобовий пункт пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецкє", або через КПП "Малий Березний – Убля". Від Ужгорода до Братислави приблизно 520 кілометрів автобаном.

Важливо! У Словаччині поліція суворо слідкує за технічним станом авто. Лобове та передні бокові вікна мають бути не затоновані, обов'язково потрібно мати страховку та придбану електронну віньєтку.

Як дістатися до Молдови?

Кишинівський аеропорт у Молдові є максимально зручним та популярним варіантом для жителів Одещини, Вінниччини й Чернівців, яким сюди ближче, ніж до багатьох українських міст.

Як не загубитися в аеропорту Кишинева: дивіться відео

Поїзд Київ – Кишинів прямує через день і проїжджає станції Козятин, Вінницю, Жмеринку, Бар, Могилів-Подільський. У деякі дні потяг їде далі головного вокзалу, до станції Ревака, яка розташована дуже близько до аеропорту.

Звідси безкоштовні автобуси довозять пасажирів до терміналу. Подорож автобусом з Одеси, Ізмаїла, Білгород-Дністровського чи Подільська триває всього 4–6 годин, а курсують вони щогодини. Також є рейси з Києва, Житомира, Вінниці.

Власною машиною їхати можна через численні КПП. В Одеській області: "Маяки – Паланка – Удобне", "Старокозаче – Тудора", "Рені – Джурджулешть", "Серпневе-1 – Басарабяска", "Табаки – Мирне", "Виноградівка – Вулканешти".

У Вінницькій області: "Могилів-Подільський – Отач", "Бронниця – Унгурь". У Чернівецькій області: "Мамалига – Крива", "Росошани – Бричень", "Сокиряни – Окниця", "Кельменці – Ларга". Для авто потрібен Міжнародний сертифікат технічного огляду, страховка "Зелена карта", віньєтка та відсутність тонування передніх вікон.

Чому змінилися маршрути українців?

Через закриття повітряного простору України у зв'язку з повномасштабним вторгненням, аеропорти сусідніх держав стали головними транспортними вузлами для українців. Це призвело до значного перерозподілу пасажиропотоку та необхідності пошуку нових, менш завантажених логістичних маршрутів.

Плануйте свої маршрути заздалегідь, обирайте найкомфортніший вид транспорту та відкривайте для себе нові горизонти без виснажливих очікувань на кордонах. Світ чекає на ваші нові подорожі!